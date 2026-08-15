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Wohnungen in SantElpidio a Mare, Italien

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Wohnung 5 zimmer in SantElpidio a Mare, Italien
Wohnung 5 zimmer
SantElpidio a Mare, Italien
Zimmer 5
Fläche 90 m²
Wohnung am Rande eines beliebten Eigentums. Erster Stock ohne Aufzug, Oberfläche von 90 m2 m…
$69,757
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Wohnung 4 zimmer in SantElpidio a Mare, Italien
Wohnung 4 zimmer
SantElpidio a Mare, Italien
Zimmer 4
Fläche 80 m²
Kürzlich gebauter Dachboden im zweiten Stock. Panoramablick auf das Meer. Zwei Schlafzimmer,…
$168,580
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Wohnung 5 zimmer in SantElpidio a Mare, Italien
Wohnung 5 zimmer
SantElpidio a Mare, Italien
Zimmer 5
Fläche 70 m²
Erdgeschoss-Wohnung von ca. 70 qm mit externem gepflastertem Innenhof mit begehrtem Abstello…
$69,757
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