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Wohnungen in Omegna, Italien

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3 immobilienobjekte total found
Wohnung 5 zimmer in Bagnella, Italien
Wohnung 5 zimmer
Bagnella, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 160 m²
ISM-060417-18. Gemütliche Wohnung in der Stadt Omenya am OrtsseeOmenja, im historischen Zent…
$328,216
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Wohnung 4 zimmer in Bagnella, Italien
Wohnung 4 zimmer
Bagnella, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 125 m²
ISM-060417-19. Wohnung mit Blick auf den See in der Stadt OmenyaIn der Wohngegend oberhalb d…
$275,467
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Wohnung 5 zimmer in Bagnella, Italien
Wohnung 5 zimmer
Bagnella, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 120 m²
ISM-060417-17. Ferienwohnungen mit Blick auf den schönen See - OrtaOmenja, in einer ruhigen …
$293,050
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