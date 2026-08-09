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Wohnungen in Marken, Italien

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SantElpidio a Mare
3
18 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Montemonaco, Italien
Wohnung 4 zimmer
Montemonaco, Italien
Zimmer 4
Fläche 45 m²
Wohnung im Erdgeschoss in einem Gebäude von nur zwei Wohnungen Wohnzimmer Schlafzimmer und B…
$58,131
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Wohnung 6 zimmer in Montappone, Italien
Wohnung 6 zimmer
Montappone, Italien
Zimmer 6
Fläche 120 m²
Erdgeschosswohnung in einem Eigentum von nur zwei Einheiten. Unabhängiger Eingang mit privat…
$116,262
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Wohnung 9 zimmer in Grottammare, Italien
Wohnung 9 zimmer
Grottammare, Italien
Zimmer 9
Fläche 214 m²
Schönes Panorama-Penthouse ein paar Schritte vom Meer Terrasse auf vier Seiten von 80 Quadra…
Preis auf Anfrage
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 5 zimmer in Monte Vidon Corrado, Italien
Wohnung 5 zimmer
Monte Vidon Corrado, Italien
Zimmer 5
Fläche 80 m²
Wohnung mit eigenem Eingang im Erdgeschoss mit Wohnzimmer zwei Schlafzimmer Badezimmer (Mögl…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 5 zimmer in SantElpidio a Mare, Italien
Wohnung 5 zimmer
SantElpidio a Mare, Italien
Zimmer 5
Fläche 70 m²
Erdgeschoss-Wohnung von ca. 70 qm mit externem gepflastertem Innenhof mit begehrtem Abstello…
$69,757
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Wohnung 4 zimmer in Montottone, Italien
Wohnung 4 zimmer
Montottone, Italien
Zimmer 4
Fläche 60 m²
Referenznummer: N1356Name der Immobilie: Casa MarinoOrt: Im LandStadt: Zone: FermanoPosition…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 9 zimmer in Montappone, Italien
Wohnung 9 zimmer
Montappone, Italien
Zimmer 9
Fläche 160 m²
160 qm Wohnung mit 100 qm Dachgeschoss Garage Keller Allgemeiner Zustand ausgezeichnet Diens…
$127,889
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Wohnung 5 zimmer in SantElpidio a Mare, Italien
Wohnung 5 zimmer
SantElpidio a Mare, Italien
Zimmer 5
Fläche 90 m²
Wohnung am Rande eines beliebten Eigentums. Erster Stock ohne Aufzug, Oberfläche von 90 m2 m…
$69,757
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Wohnung 4 zimmer in Montottone, Italien
Wohnung 4 zimmer
Montottone, Italien
Zimmer 4
Fläche 70 m²
Wohnung von 70 qm im ersten Stock mit Aufzug Wohnbereich mit Kochnische Schlafzimmer Badezim…
$143,965
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Wohnung 7 zimmer in Macerata, Italien
Wohnung 7 zimmer
Macerata, Italien
Zimmer 7
Fläche 130 m²
130 qm Wohnung im zweiten Stock mit Aufzug drei Schlafzimmer Badezimmer Wohnzimmer Küche Dop…
$156,954
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Wohnung 4 zimmer in Montottone, Italien
Wohnung 4 zimmer
Montottone, Italien
Zimmer 4
Fläche 80 m²
Referenznummer: N1356Name der Immobilie: Casa MarinoOrt: Im LandStadt: Zone: FermanoPosition…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 5 zimmer in San Benedetto del Tronto, Italien
Wohnung 5 zimmer
San Benedetto del Tronto, Italien
Zimmer 5
Fläche 80 m²
Zweite Reihe Meer Wohnung von 80 qm intern zu überprüfen Erhöht Erdgeschoss Zwei Schlafzimme…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 4 zimmer in Montottone, Italien
Wohnung 4 zimmer
Montottone, Italien
Zimmer 4
Fläche 70 m²
Wohnung im ersten Stock mit separatem Eingang mit Wohnzimmer, Küchenzeile, Bad, Schlafzimmer…
$93,010
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Wohnung 4 zimmer in SantElpidio a Mare, Italien
Wohnung 4 zimmer
SantElpidio a Mare, Italien
Zimmer 4
Fläche 80 m²
Kürzlich gebauter Dachboden im zweiten Stock. Panoramablick auf das Meer. Zwei Schlafzimmer,…
$168,580
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Wohnung 8 zimmer in Montappone, Italien
Wohnung 8 zimmer
Montappone, Italien
Zimmer 8
Fläche 120 m²
120 qm Wohnung im ersten Stock mit separatem Eingang in einem kleinen Eigentumswohnung. Priv…
$127,889
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Wohnung 9 zimmer in Macerata, Italien
Wohnung 9 zimmer
Macerata, Italien
Zimmer 9
Fläche 150 m²
Duplex-Wohnung (auf zwei Ebenen): Erdgeschoss mit Küche Badezimmer Wäscherei im ersten Stock…
$328,240
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Wohnung 7 zimmer in Montappone, Italien
Wohnung 7 zimmer
Montappone, Italien
Zimmer 7
Fläche 120 m²
Wohnung im ersten Stock in einem Eigentum von nur zwei Einheiten. Bau aus den 80er Jahren re…
$139,515
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Wohnung 8 zimmer in Ascoli Piceno, Italien
Wohnung 8 zimmer
Ascoli Piceno, Italien
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 218 m²
$426,996
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