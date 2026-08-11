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Wohnungen in Latium, Italien

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Rom
50
53 immobilienobjekte total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Viterbo, Italien
Premium Premium
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Viterbo, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 88 m²
Stockwerk 2/3
$313,976
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Wohnung 4 zimmer in Rom, Italien
Wohnung 4 zimmer
Rom, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
120617-1. Geräumige Wohnung in Rom. ItalienZu verkaufen ist eine geräumige Wohnung von 140 q…
$1,41M
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Wohnung 5 zimmer in Rom, Italien
Wohnung 5 zimmer
Rom, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 220 m²
AG-260716. Penthouse im Zentrum von RomPenthouse im Zentrum von Rom, in der Nähe von Prati, …
$3,11M
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Wohnung 4 zimmer in Rom, Italien
Wohnung 4 zimmer
Rom, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 250 m²
AG-220916-17. Attico Ferienwohnungen (Verkauf) » Rom » ItalienPinciano Bezirk, neben Villa B…
$3,40M
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Wohnung 3 zimmer in Rom, Italien
Wohnung 3 zimmer
Rom, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 150 m²
IT-240519-1. Wohnung in Italien. RomRom, in der Nähe der U-Bahn "LODI" zum Verkauf Wohnung 1…
$679,876
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Wohnung 5 zimmer in Rom, Italien
Wohnung 5 zimmer
Rom, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 220 m²
AG-220916-10. Apartments (Penthouse) im Zentrum von RomPenthouse im Zentrum von Rom, in der …
$3,11M
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Wohnung 3 zimmer in Rom, Italien
Wohnung 3 zimmer
Rom, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 270 m²
AG-260716-2. Wohnung in einer prestigeträchtigen Gegend des historischen Zentrums von RomDie…
$5,86M
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Wohnung 6 zimmer in Rom, Italien
Wohnung 6 zimmer
Rom, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 205 m²
AG-220916-11. Пентхаус в древнем дворце конца 1700-х годовПентхаус около 205 кв.м. на 2-х ур…
$3,28M
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Wohnung 4 zimmer in Rom, Italien
Wohnung 4 zimmer
Rom, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 70 m²
AG-260716-5. Пентхаус в историческом центре РимаПентхаус в Риме состоит из просторной и свет…
$2,87M
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Wohnung 4 zimmer in Rom, Italien
Wohnung 4 zimmer
Rom, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 200 m²
AG-220916-3. Außergewöhnliches Penthouse mit PanoramablickIn einem prestigeträchtigen Gebäud…
$1,99M
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Wohnung 5 zimmer in Rom, Italien
Wohnung 5 zimmer
Rom, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 220 m²
AG-220916-4. Пентхаус в центре РимаПентхаус в центре Рима, расположен в районе Прати, общей …
$3,11M
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Wohnung 4 zimmer in Rom, Italien
Wohnung 4 zimmer
Rom, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 300 m²
AG-220916-28. Penthouse in Rom, neben Via Veneto und Villa BorghesePenthouse in Rom auf der …
$6,21M
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Wohnung 4 zimmer in Rom, Italien
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Rom, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 200 m²
AG-220916-16. Penthouse zu verkaufen im historischen Zentrum von RomPenthouse zu verkaufen i…
$2,70M
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Wohnung 5 zimmer in Rom, Italien
Wohnung 5 zimmer
Rom, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 220 m²
AG-220916-12. Penthouse im Zentrum von Rom, im Stadtteil Prati gelegenPenthouse im Zentrum v…
$3,11M
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Wohnung in Poggio Mirteto, Italien
Wohnung
Poggio Mirteto, Italien
La Sabina ist eines der authentischsten Länder Mittelitaliens: eine Landschaft historischer …
$145,618
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International real estate agency Habita
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Wohnung 5 zimmer in Rom, Italien
Wohnung 5 zimmer
Rom, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 125 m²
IT-240519-3. Wohnung im Zentrum von RomIm Zentrum von Rom in der Nähe des Parks Carlo Felice…
$703,320
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Wohnung in Rom, Italien
Wohnung
Rom, Italien
Fläche 240 m²
AG-220916-21. Апартаменты в Риме » ( продажа ) » ИталияВеликолепные двухуровневые апатаменты…
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Wohnung 3 zimmer in Rom, Italien
Wohnung 3 zimmer
Rom, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 270 m²
AG-220916-5. Пентхаус ( аттик ) общей площадью 270 кв.мВ одном из престижном районе историче…
$5,86M
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Wohnung 3 zimmer in Rom, Italien
Wohnung 3 zimmer
Rom, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
AG-041010-1. Замечательный пентхаус » Италия » РимНедалеко от площади Барберини, в престижнм…
$3,46M
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Wohnung 6 zimmer in Rom, Italien
Wohnung 6 zimmer
Rom, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 750 m²
AG-220916-8. Эксклюзивный пентхаус площадью 750 кв.мИсторический центр, в нескольких минутах…
$12,89M
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Wohnung 4 zimmer in Rom, Italien
Wohnung 4 zimmer
Rom, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
IT-111021-1. Wohnung in Victor Emmanuel II Platz (Rom)Wohnung im Zentrum der Piazza Vittorio…
$398,548
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Wohnung in Rom, Italien
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Rom, Italien
Fläche 200 m²
AG-260716-6. Wohnung im Zentrum von Rom. ItalienDie Wohnung befindet sich in einer prestiget…
$2,11M
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Fläche 200 m²
AG-220916. Wohnung im Zentrum von RomDas Hotel liegt in einer prestigeträchtigen Gegend, neb…
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Wohnung 4 zimmer in Rom, Italien
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Schlafräume 3
Fläche 450 m²
AG-220916-20. Wunderschöne Wohnung mit einer Gesamtfläche von 450 QuadratmeternWunderschöne …
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Schlafräume 4
Fläche 300 m²
AG-220916-9. Ferienwohnungen (Verkauf) » Italien » Rom Wohnungen zum Verkauf mit einer Gesam…
$4,69M
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Wohnung 4 zimmer in Rom, Italien
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Fläche 270 m²
AG-220916-2. Apartments in Rom. ItalienWohnung in Rom besteht aus einem großen Flur, Gästeba…
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Wohnung 5 zimmer in Rom, Italien
Wohnung 5 zimmer
Rom, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 130 m²
IT-111021. Große Wohnung 130m2 in RomGroße Wohnung 130 qm im 4. Stock. Bestehend aus: Flur, …
$410,270
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Wohnung 2 zimmer in Rom, Italien
Wohnung 2 zimmer
Rom, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 80 m²
AG-220916-26. Ferienwohnung Atiko 80 m2 mit Terrasse 70 m2.Apartment attico 80 qm mit einer …
$3,16M
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Wohnung 3 zimmer in Rom, Italien
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Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 200 m²
AG-260716-3. Außergewöhnliches Penthouse mit PanoramablickIn einem prestigeträchtigen Gebäud…
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Wohnung in Rom, Italien
Wohnung
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Fläche 308 m²
AG-041016. Schöne Wohnung in Rom. 308 m2In unmittelbarer Nähe des Barberini-Platzes, in eine…
$3,75M
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Eigenschaftstypen in Latium

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2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Latium, Italien

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