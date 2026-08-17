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Wohnungen in Lucca, Italien

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2 Zimmer
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7 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Viareggio, Italien
Wohnung 4 zimmer
Viareggio, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
RO-290818. Schöne geräumige Wohnung in der Stadt ViareggioSchöne geräumige Wohnung 150 m mit…
$703,320
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Lucca, Italien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lucca, Italien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 192 m²
Stockwerk 2/2
LUKKA (TOSKANA) // 195 KV M // 3 Schlafzimmer // 3 Bäder // Garten // 2 ParkplätzeDie Apartm…
$1,68M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lucca, Italien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lucca, Italien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 156 m²
Etagenzahl 2
LUCKA (TOSCANA) // 152 KV M // 3 Schlafzimmer // 2 Badezimmer // Garten // 2 ParkplätzeDie W…
$1,39M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Wohnung 5 zimmer in Marina di Pietrasanta, Italien
Wohnung 5 zimmer
Marina di Pietrasanta, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 181 m²
In Tonfano, direkt am Meer gelegen, mit fantastischem Meerblick und Stränden, bieten wir ein…
$1,64M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lucca, Italien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lucca, Italien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 185 m²
Stockwerk 2/2
LUKKA (TOSKANA) // 172 KV M // 2 Schlafzimmer // 2 Bäder // Garten // 2 ParkplätzeDie Wohnun…
$1,57M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Lucca, Italien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Lucca, Italien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 125 m²
Stockwerk 1/2
LUKKA (TOSKANA) // 125 KV M // 1 Schlafzimmer // 1 Badezimmer // Garten // 2 ParkplätzeDie W…
$1,02M
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 2 Schlafzimmer in Lucca, Italien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lucca, Italien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 116 m²
Die Wohnung befindet sich im ersten Stock der Villa. Sie haben einen separaten Eingang. Das …
$790,100
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Immobilienangaben in Lucca, Italien

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