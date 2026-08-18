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Wohnungen in Lonato del Garda, Italien

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2 Zimmer
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3 Zimmer
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9 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Lonato del Garda, Italien
Wohnung 3 zimmer
Lonato del Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 110 m²
GH-DV5967. Drei-Zimmer-Wohnung zwei Schritte von der PromenadeDas Hotel liegt in einer prest…
$583,755
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Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
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Wohnung 3 zimmer in Lonato del Garda, Italien
Wohnung 3 zimmer
Lonato del Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Lonato del Garda, In einem ruhigen Weiler am Rande der Stadt entsteht ein neuer Wohnkomplex.…
$306,561
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Wohnung 4 zimmer in Lonato del Garda, Italien
Wohnung 4 zimmer
Lonato del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
In Lonato del Garda, in der Nähe des Zentrums, werden wir bald Wohnungen mit eigenem Eingang…
$383,201
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Wohnung 3 zimmer in Lonato del Garda, Italien
Wohnung 3 zimmer
Lonato del Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 140 m²
Im neuen Wohnkomplex, mit nur 4 Einheiten, im Wohngegend umgeben des Grünes und der Ruhe, wi…
$303,276
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Wohnung 3 zimmer in Lonato del Garda, Italien
Wohnung 3 zimmer
Lonato del Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 122 m²
Im neuen Wohnkomplex, mit nur 4 Einheiten, im Wohngegend umgeben des Grünes und der Ruhe, wi…
$278,095
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Wohnung 3 zimmer in Lonato del Garda, Italien
Wohnung 3 zimmer
Lonato del Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Umgeben von viel Grün und mit freiem Blick, in einer schönen dörflichen und ländlichen Umgeb…
$315,320
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 2 zimmer in Lonato del Garda, Italien
Wohnung 2 zimmer
Lonato del Garda, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
Im neuen Wohnkomplex, mit nur 4 Einheiten, im Wohngegend umgeben des Grünes und der Ruhe, wi…
$185,032
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Wohnung 4 zimmer in Lonato del Garda, Italien
Wohnung 4 zimmer
Lonato del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Im neuen Wohnkomplex, mit nur 4 Einheiten, im Wohngegend umgeben des Grünes und der Ruhe, wi…
$326,269
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Wohnung 4 zimmer in Lonato del Garda, Italien
Wohnung 4 zimmer
Lonato del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 194 m²
Im neuen Wohnkomplex, mit nur 4 Einheiten, im Wohngegend umgeben des Grünes und der Ruhe, wi…
$371,158
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