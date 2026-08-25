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Wohnungen in Toskana, Italien

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Lucca
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11 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Grosseto, Italien
Wohnung 4 zimmer
Grosseto, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 230 m²
SG-Ap_Gr_129_ Residence2. Новый апартамент в резиденциальном комплексеРезиденция 4 * состоит…
$2,34M
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Red Feniks Montenegro
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Wohnung 2 zimmer in Porto Santo Stefano, Italien
Wohnung 2 zimmer
Porto Santo Stefano, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 70 m²
IT-050319-1. Ferienwohnung in Monte Argentario ToskanaWohnung zum Verkauf 70 qm im 3. Stock …
$280 442
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Wohnung 4 zimmer in Viareggio, Italien
Wohnung 4 zimmer
Viareggio, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
RO-290818. Schöne geräumige Wohnung in der Stadt ViareggioSchöne geräumige Wohnung 150 m mit…
$701 105
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Wohnung in Livorno, Italien
Wohnung
Livorno, Italien
Fläche 110 m²
Rekonstruktion ist erforderlich!Das Gebäude besteht aus 12 Wohnungen.Die Villa ist von einem…
$58 096
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Wohnung 5 zimmer in Marina di Pietrasanta, Italien
Wohnung 5 zimmer
Marina di Pietrasanta, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 181 m²
In Tonfano, direkt am Meer gelegen, mit fantastischem Meerblick und Stränden, bieten wir ein…
$1,64M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Toskana, Italien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Toskana, Italien
Schlafräume 2
Fläche 65 m²
Italien, Toskana! Schöne, neue Wohnung 7 km vom Meer und dem Park mit herrlichen Pins. Das B…
$156 858
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TekceTekce
Wohnung 3 Schlafzimmer in Lucca, Italien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lucca, Italien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 192 m²
Stockwerk 2/2
LUKKA (TOSKANA) // 195 KV M // 3 Schlafzimmer // 3 Bäder // Garten // 2 ParkplätzeDie Apartm…
$1,68M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Lucca, Italien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Lucca, Italien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 125 m²
Stockwerk 1/2
LUKKA (TOSKANA) // 125 KV M // 1 Schlafzimmer // 1 Badezimmer // Garten // 2 ParkplätzeDie W…
$1,02M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lucca, Italien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lucca, Italien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 185 m²
Stockwerk 2/2
LUKKA (TOSKANA) // 172 KV M // 2 Schlafzimmer // 2 Bäder // Garten // 2 ParkplätzeDie Wohnun…
$1,57M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lucca, Italien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lucca, Italien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 116 m²
Die Wohnung befindet sich im ersten Stock der Villa. Sie haben einen separaten Eingang. Das …
$790 100
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lucca, Italien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lucca, Italien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 156 m²
Etagenzahl 2
LUCKA (TOSCANA) // 152 KV M // 3 Schlafzimmer // 2 Badezimmer // Garten // 2 ParkplätzeDie W…
$1,39M
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Eigenschaftstypen in Toskana

2 Zimmer
3 Zimmer

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