Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Italien
  3. Comunita montana della Valle Sabbia
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Comunita montana della Valle Sabbia, Italien

;
2 Zimmer
3
4 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Villanuova sul Clisi, Italien
Wohnung 3 zimmer
Villanuova sul Clisi, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 110 m²
GH-LV05281. Wohnung mit Blick auf den See im Kloster des XVII Jahrhunderts.In der Stadt Pera…
$427,853
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Villanuova sul Clisi, Italien
Wohnung 3 zimmer
Villanuova sul Clisi, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
In Peracque, einem Bergdorf in der Gemeinde Villanuova sul Clisi, inmitten grüner Wälder und…
$399,624
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Villanuova sul Clisi, Italien
Wohnung 2 zimmer
Villanuova sul Clisi, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
In der Gegend Canneto, einem wunderschönen hügeligen Weiler von Villanuova sul Clisi, nur 10…
$175,178
Eine Anfrage stellen
International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 3 zimmer in Roe Volciano, Italien
Wohnung 3 zimmer
Roe Volciano, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 97 m²
In Roè Volciano, nur wenige Schritte von der Seepromenade und dem Zentrum von Salò entfernt,…
$290,138
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Comunita montana della Valle Sabbia, Italien

mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen