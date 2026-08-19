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Wohnungen in Salo, Italien

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1 Zimmer
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2 Zimmer
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3 Zimmer
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19 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Villa di Salo, Italien
Wohnung 3 zimmer
Villa di Salo, Italien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Garda Haus Padenghe bietet diese charmante Wohnung in Cunettone, nur 2,5 km vom historischen…
$527,723
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Wohnung 3 zimmer in Salo, Italien
Wohnung 3 zimmer
Salo, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 132 m²
GA-V000992. Трёхкомнатная квартира в продаже в Сало / Италия В историческом центре города Са…
$527,490
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Wohnung 3 zimmer in Salo, Italien
Wohnung 3 zimmer
Salo, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 113 m²
GH-LV04907-C1. Новый пентхаус в СалоМы предлагаем к продаже трехкомнатную квартиру на третье…
$398,548
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Wohnung 4 zimmer in Salo, Italien
Wohnung 4 zimmer
Salo, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
GH-LV06375. Geräumige Wohnung im Zentrum mit Blick auf den See.Im Zentrum der Stadt Salo, wo…
$562,656
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Wohnung 3 zimmer in Salo, Italien
Wohnung 3 zimmer
Salo, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 180 m²
GH-LV01573. Таунхаус в резиденции с бассейном. Таунхаус в резиденции с бассейном. Современны…
$1,21M
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Wohnung 4 zimmer in Salo, Italien
Wohnung 4 zimmer
Salo, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 160 m²
GA-V000993. Penthouse zu verkaufen in Salo / Italien Im historischen Zentrum von Salo mit Zu…
$1,02M
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Wohnung 3 zimmer in Salo, Italien
Wohnung 3 zimmer
Salo, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 108 m²
GH-LV04815-5C. Ferienwohnungen in einem renovierten Gebäude Salo ZentrumSalo, im historische…
$480,602
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Wohnung in Salo, Italien
Wohnung
Salo, Italien
Fläche 85 m²
GH-PV006493-3. Exklusive Drei-Zimmer-Wohnung mit Gartenbietet dieses charmante Apartment in …
$565,000
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Wohnung 2 zimmer in Salo, Italien
Wohnung 2 zimmer
Salo, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 104 m²
GH-LV04820-1C. Апартаменты в комплексе в городе СалоСало, в историческом центре, в нескольки…
$445,436
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Wohnung 2 zimmer in Villa di Salo, Italien
Wohnung 2 zimmer
Villa di Salo, Italien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Garda Haus Padenghe bietet diese charmante Wohnung in Cunettone, nur 2,5 km vom historischen…
$350,356
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Wohnung 2 zimmer in Salo, Italien
Wohnung 2 zimmer
Salo, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
In Salò, in der Altstadt und nur wenige Schritte vom Lungolago Zanardelli und dem Strand ent…
$197,075
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Penthouse 2 zimmer in Salo, Italien
Penthouse 2 zimmer
Salo, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
An einem der begehrtesten Seeufer Italiens befindet sich das bereits vierte Falkensteiner Pr…
$767,279
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Wohnung 3 zimmer in Salo, Italien
Wohnung 3 zimmer
Salo, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Suchen Sie nach einer geräumigen und komfortablen Wohnung mit einem privaten Garten in einem…
$383,201
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Wohnung 6 zimmer in Salo, Italien
Wohnung 6 zimmer
Salo, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Dieses wunderbare Penthouse auf zwei Ebenen mit Blick auf den See, befindet sich im Herzen d…
$870,414
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Wohnung 3 zimmer in Villa di Salo, Italien
Wohnung 3 zimmer
Villa di Salo, Italien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Garda Haus Padenghe bietet diese charmante Wohnung in Cunettone, nur 2,5 km vom historischen…
$629,545
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Wohnung 4 zimmer in Salo, Italien
Wohnung 4 zimmer
Salo, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Wir bieten eine schöne Wohnung in einer ruhigen Wohngegend von Salò, nur einen Steinwurf vom…
$459,842
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Penthouse 2 zimmer in Salo, Italien
Penthouse 2 zimmer
Salo, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
An einem der begehrtesten Seeufer Italiens befindet sich das bereits vierte Falkensteiner Pr…
$767,279
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Wohnung 2 zimmer in Salo, Italien
Wohnung 2 zimmer
Salo, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
An einem der begehrtesten Seeufer Italiens befindet sich das bereits vierte Falkensteiner Pr…
$377,289
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Wohnung 3 zimmer in Villa di Salo, Italien
Wohnung 3 zimmer
Villa di Salo, Italien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Garda Haus Padenghe bietet diese charmante Wohnung in Cunettone, nur 2,5 km vom historischen…
$656,917
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