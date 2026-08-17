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Wohnungen in Venedig, Italien

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2 Zimmer
3
6 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Pellestrina, Italien
Wohnung 3 zimmer
Pellestrina, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Das Projekt besteht in der konservativen Restaurierung des alten Klosters der Erscheinung, e…
$262,767
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Wohnung 2 zimmer in Pellestrina, Italien
Wohnung 2 zimmer
Pellestrina, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Das Projekt besteht in der konservativen Restaurierung des alten Klosters der Erscheinung, e…
$233,862
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Wohnung 3 zimmer in Pellestrina, Italien
Wohnung 3 zimmer
Pellestrina, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Das Projekt besteht in der konservativen Restaurierung des alten Klosters der Erscheinung, e…
$372,253
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Wohnung 4 zimmer in Pellestrina, Italien
Wohnung 4 zimmer
Pellestrina, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
Das Projekt besteht in der konservativen Restaurierung des alten Klosters der Erscheinung, e…
$433,565
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Wohnung 5 zimmer in Pellestrina, Italien
Wohnung 5 zimmer
Pellestrina, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Das Projekt besteht in der konservativen Restaurierung des alten Klosters der Erscheinung, e…
$476,265
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Wohnung 23 Schlafzimmer in Venedig, Italien
Wohnung 23 Schlafzimmer
Venedig, Italien
Schlafräume 23
Anzahl der Badezimmer 27
Fläche 1 160 m²
Auf der Insel Murano, neben Campo San Bernardo, ist dieses elegante Hotel auf dem Gelände ei…
$3,83M
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TekceTekce

Immobilienangaben in Venedig, Italien

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