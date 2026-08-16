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Wohnungen in Umbrien, Italien

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Terni
70
70 immobilienobjekte total found
Wohnung 7 zimmer in Terni, Italien
Wohnung 7 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 7
Fläche 110 m²
Wohnung in ausgezeichnetem Zustand im zweiten Stock mit Aufzug. Meerblick. Bodenfläche von 1…
$372,039
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Wohnung 6 zimmer in Terni, Italien
Wohnung 6 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 6
Fläche 140 m²
140 qm Wohnung im ersten Stock in einem Eigentum von nur zwei Einheiten. Großes Wohnzimmer S…
$279,030
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Wohnung 5 zimmer in Terni, Italien
Wohnung 5 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 5
Fläche 90 m²
Neu gebaute Wohnung zu kundenspezifischen (Roh 130.000 €) Zweiter Stock mit Aufzug Wohnzimme…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 5 zimmer in Terni, Italien
Wohnung 5 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 5
Fläche 90 m²
Wohnung im zweiten Stock mit Aufzug mit zwei Schlafzimmern, zwei Bädern, Wohnbereich, möblie…
$255,777
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Wohnung 7 zimmer in Terni, Italien
Wohnung 7 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 7
Fläche 135 m²
Wohnung im zweiten Stock mit großem Meerblick Wohnzimmer Küche mit drei Schlafzimmern Badezi…
$206,947
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Wohnung 6 zimmer in Terni, Italien
Wohnung 6 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 6
Fläche 110 m²
Erdgeschoss-Wohnung von über 110 qm mit Küche Kochnische Studie Wohnzimmer zwei Schlafzimmer…
$126,689
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 5 zimmer in Terni, Italien
Wohnung 5 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 5
Fläche 76 m²
Ferienwohnungen im Bau (innerhalb personalisiert werden) verschiedene Größen von 62 bis 76 q…
$174,393
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Wohnung 6 zimmer in Terni, Italien
Wohnung 6 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 6
Fläche 100 m²
Erdgeschosswohnung von ca. 100 qm mit Wohnzimmer Küche Studie Bad zwei Schlafzimmer Balkon D…
$81,384
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Wohnung 6 zimmer in Terni, Italien
Wohnung 6 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 6
Fläche 140 m²
Wohnung im ersten Stock in einer Wohnanlage von nur zwei Wohnungen. Eingang, Wohnzimmer, Küc…
$145,328
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Wohnung 2 zimmer in Terni, Italien
Wohnung 2 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 2
Fläche 50 m²
Immobilienkomplex bestehend aus 51 Wohnungen von jeweils 50 Quadratmetern. Es gibt auch Bere…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 50 zimmer in Terni, Italien
Wohnung 50 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 50
Fläche 90 m²
Wohnung im zweiten Stock von ca. 90 qm mit überdachtem Parkplatz. Zwei Schlafzimmer Badezimm…
$116,262
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Wohnung 5 zimmer in Terni, Italien
Wohnung 5 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 5
Fläche 86 m²
Zwei Wohnungen im ersten Stock (die einzigen zwei Einheiten im Eigentum) zwei Wohnungen: 1) …
Preis auf Anfrage
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Wohnung 6 zimmer in Terni, Italien
Wohnung 6 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 6
Fläche 130 m²
Wohnung im ersten Stock ohne Aufzug in einem kleinen Kondominium. Zwei Schlafzimmer zwei Bad…
$144,165
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Wohnung 6 zimmer in Terni, Italien
Wohnung 6 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 6
Fläche 100 m²
Neu gebaute Wohnungen in der Klasse A4+ in verschiedenen Arten von etwa 100 Quadratmetern. Q…
$279,030
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Wohnung 12 zimmer in Terni, Italien
Wohnung 12 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 12
Fläche 300 m²
Wohnung im historischen Zentrum bis zum 2 ° Stock und Mansard Dach und Boden wieder aufgebau…
$207,309
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Wohnung 4 zimmer in Terni, Italien
Wohnung 4 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 4
Fläche 70 m²
Wohnung im Erdgeschoss Wohnung in Eigentumswohnung von sechs Einheiten Wohnzimmer Küchenzeil…
$104,636
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Wohnung 8 zimmer in Terni, Italien
Wohnung 8 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 8
Fläche 120 m²
Große Wohnung im ersten Stock. Wohnzimmer, Küche mit Balkon, drei Schlafzimmer, Bad, ein wei…
$69,757
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Wohnung 55 zimmer in Terni, Italien
Wohnung 55 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 55
Fläche 100 m²
Wohnung mit Garage im ersten Stock mit Aufzug zwei Schlafzimmer Badezimmer Wohnzimmer Küche …
$145,328
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Wohnung 4 zimmer in Terni, Italien
Wohnung 4 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 4
Fläche 70 m²
Wohnung einen kurzen Spaziergang vom Meer Zweite Etage mit Aufzug Zwei Schlafzimmer zwei Bäd…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 5 zimmer in Terni, Italien
Wohnung 5 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 5
Fläche 110 m²
Renovierte Wohnung im 4. Stock mit Aufzug Wohnbereich mit Küchenzeile Badezimmer Doppelzimme…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 4 zimmer in Terni, Italien
Wohnung 4 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 4
Fläche 50 m²
Wohnung von 50 qm mit 60 qm Terrasse Wohnzimmer Küche Schlafzimmer Badezimmer Alle Dienstlei…
$58,131
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Wohnung 6 zimmer in Terni, Italien
Wohnung 6 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 6
Fläche 90 m²
Wohnung von 90 qm im vierten Stock mit Aufzug Gebäude von 1965 Allgemeiner guter Zustand Zwe…
$110,449
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Wohnung 5 zimmer in Terni, Italien
Wohnung 5 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 5
Fläche 82 m²
Neu gebaute Wohnungen, um in-house angepasst werden. Schnitte von 82 bis 110 qm Garage Balko…
$139,515
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Wohnung 4 zimmer in Terni, Italien
Wohnung 4 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 4
Fläche 60 m²
Dachgeschoss ohne Aufzug, zwei Schlafzimmer, Badezimmer, Wohnbereich mit Kochnische, Terrass…
$88,682
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Wohnung 6 zimmer in Terni, Italien
Wohnung 6 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 6
Fläche 90 m²
Zweiter Stock Wohnung in einem sechs-Einheiten-Kondominium in einer Panorama-Position mit Me…
$81,384
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Wohnung 5 zimmer in Terni, Italien
Wohnung 5 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 5
Fläche 120 m²
Wohnung im zweiten Stock ohne Aufzug in einer kleinen kürzlich renovierten Wohnanlage. Drei …
$139,515
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Wohnung 6 zimmer in Terni, Italien
Wohnung 6 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 6
Fläche 90 m²
Einzelhaus in ziemlich gutem Zustand mit allen Dienstleistungen Zubehör 45 qm Mit Blick auf …
Preis auf Anfrage
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Wohnung 6 zimmer in Terni, Italien
Wohnung 6 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 6
Fläche 110 m²
Wohnung im ersten Stock mit Aufzug. Bau in den 60er Jahren, aber mit Arbeiten im Laufe der J…
$93,010
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Wohnung 5 zimmer in Terni, Italien
Wohnung 5 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 5
Fläche 90 m²
90 qm Wohnung plus Garage. Zwei Schlafzimmer Badezimmer Wohnzimmer Küche zwei Terrassen. All…
$86,379
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Wohnung 6 zimmer in Terni, Italien
Wohnung 6 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 6
Fläche 100 m²
Wohnung im historischen Zentrum in einem vernünftigen Zustand (bequem Umstrukturierung Teil)…
Preis auf Anfrage
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2 Zimmer

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