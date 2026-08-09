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Wohnungen in Sirmione, Italien

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1 Zimmer
10
2 Zimmer
13
3 Zimmer
9
35 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Sirmione, Italien
Wohnung 4 zimmer
Sirmione, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 160 m²
GH-SV00042. Элитный пентхаус на двух уровнях прямо на озереМежду городками Сирмионе и Песчир…
$2,29M
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Red Feniks Montenegro
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Wohnung 4 zimmer in Sirmione, Italien
Wohnung 4 zimmer
Sirmione, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 230 m²
ABI-1066A. Prästigiöse Attic mit ausgezeichneter Aussicht auf den GardaseeEinzigartiges Ange…
$1,76M
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Wohnung 4 zimmer in Lugana, Italien
Wohnung 4 zimmer
Lugana, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 105 m²
GH-SV00048. Wunderschöne Wohnung in einem Komplex mit einem Pool.Im Zentrum des Colombare Be…
$514,596
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Wohnung 3 zimmer in Lugana, Italien
Wohnung 3 zimmer
Lugana, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
HK-020517. Апартаменты в сердце Сирмионе дель Гарда, зона КоломбареАпартаменты в сердце Сирм…
$363,382
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Wohnung 4 zimmer in Sirmione, Italien
Wohnung 4 zimmer
Sirmione, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
WW-120315-2. Квартира в элитном комплексе на первой линии в СирмионеЧетырёхкомнатная квартир…
$1,88M
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Wohnung 4 zimmer in Sirmione, Italien
Wohnung 4 zimmer
Sirmione, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 130 m²
GH-SV00094. Новые прекрасные апартаменты рядом с пляжемСирмионе. В районе Коломбаре городка …
$457,158
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Wohnung 3 zimmer in Lugana, Italien
Wohnung 3 zimmer
Lugana, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 140 m²
GH-Срок сдачи: 2019. Квартиры с великолепным видом в Сирмионе.В городке Сирмионе ... в элит…
$1,47M
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Wohnung 2 zimmer in Sirmione, Italien
Wohnung 2 zimmer
Sirmione, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Willkommen im Herzen von Sirmione, wo Geschichte mit modernem Luxus in einer einzigartigen W…
$1,26M
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Wohnung 3 zimmer in Lugana, Italien
Wohnung 3 zimmer
Lugana, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
In der Ortschaft Punta Grò, nur wenige Meter vom See entfernt, bieten wir ein Reihenhaus mit…
$689,762
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Wohnung 3 zimmer in Lugana, Italien
Wohnung 3 zimmer
Lugana, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
In einem eleganten Komplex, nur wenige Schritte vom Strand von Brema entfernt, schlagen wir …
$645,968
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Wohnung 3 zimmer in Sirmione, Italien
Wohnung 3 zimmer
Sirmione, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Die Wohnung befindet sich in einer neuen Wohnanlage mit modernem Design in einer Wohngegend …
$383,201
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Wohnung 3 zimmer in Lugana, Italien
Wohnung 3 zimmer
Lugana, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
In Sirmione, in der Gegend von Lugana, befindet sich diese wunderschöne komplett renovierte …
$355,830
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Wohnung 2 zimmer in Lugana, Italien
Wohnung 2 zimmer
Lugana, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 66 m²
In einer eleganten Anlage, nur wenige Schritte vom Strand von Brema entfernt, schlagen wir d…
$547,430
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Wohnung 4 zimmer in Lugana, Italien
Wohnung 4 zimmer
Lugana, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
$974,426
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Wohnung 4 zimmer in Lugana, Italien
Wohnung 4 zimmer
Lugana, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Im Zentrum von Colombare di Sirmione bieten wir eine neu renovierte Vier-Zimmer-Wohnung in e…
$435,755
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Wohnung 2 zimmer in Lugana, Italien
Wohnung 2 zimmer
Lugana, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Ein paar Schritte vom See und dem Hafen von Sirmione 2, bequem zu allen wichtigen Dienstleis…
$489,403
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Wohnung 3 zimmer in Lugana, Italien
Wohnung 3 zimmer
Lugana, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Gelegen im Herzen von Colombare di Sirmione, in einer kleinen Wohnanlage mit nur 16 Einheite…
$480,644
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Wohnung 4 zimmer in Sirmione, Italien
Wohnung 4 zimmer
Sirmione, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Sirmione, bekannt als "Sirmio venusta" von dem Dichter Catull, ist ein wahres Juwel am südli…
$925,158
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Wohnung 4 zimmer in Lugana, Italien
Wohnung 4 zimmer
Lugana, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
In einer der exklusivsten Gegenden von Sirmione liegt diese vor kurzem komplett renovierte …
$520,059
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Wohnung 2 zimmer in Lugana, Italien
Wohnung 2 zimmer
Lugana, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Diese charmante Wohnung befindet sich in Punta Grò, nur wenige Schritte vom Ufer des Gardase…
$414,952
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Wohnung 3 zimmer in Lugana, Italien
Wohnung 3 zimmer
Lugana, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Die zum Verkauf stehende Wohnung in Sirmione, Perle des Gardasees, ist eine unverzichtbare G…
$476,265
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Wohnung 3 zimmer in Lugana, Italien
Wohnung 3 zimmer
Lugana, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
In einem eleganten Komplex, nur wenige Schritte vom Strand von Brema entfernt, schlagen wir …
$591,225
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Wohnung 2 zimmer in Lugana, Italien
Wohnung 2 zimmer
Lugana, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 60 m²
SIRMIONE - LUGANA, in einer Residenz mit Schwimmbad bieten wir eine schöne Wohnung im Erdges…
$240,869
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Wohnung 1 zimmer in Lugana, Italien
Wohnung 1 zimmer
Lugana, Italien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
In Colombare di Sirmione, in einer Residenz mit Schwimmbad, nur wenige Schritte vom Zentrum …
$206,929
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Wohnung 3 zimmer in Lugana, Italien
Wohnung 3 zimmer
Lugana, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Diese Wohnung zum Verkauf in der Gemeinde Sirmione, in der Provinz Brescia, im bezaubernden …
$282,474
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Wohnung 3 zimmer in Lugana, Italien
Wohnung 3 zimmer
Lugana, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
In einem Kontext mit Schwimmbad, nur wenige Schritte von den Thermen und dem Zentrum von Col…
$292,328
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Wohnung 6 zimmer in Lugana, Italien
Wohnung 6 zimmer
Lugana, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Sirmione, Ortschaft Porto Sirmione 2, wir bieten zum Verkauf eine kleine Villa auf zwei Eben…
$695,237
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Wohnung 3 zimmer in Lugana, Italien
Wohnung 3 zimmer
Lugana, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Sirmione - in einer Residenz mit Schwimmbad in einer ruhigen Ecke im Zentrum von Colombare, …
$377,727
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Wohnung 6 zimmer in Lugana, Italien
Wohnung 6 zimmer
Lugana, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 176 m²
Wir begleiten Sie nach Verabredung persönlich zu den Objekten und stehen Ihnen bei der gesam…
$1,09M
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Wohnung 17 zimmer in Lugana, Italien
Wohnung 17 zimmer
Lugana, Italien
Zimmer 17
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 446 m²
Nur wenige Minuten vom See entfernt, fernab vom Trubel und gleichzeitig verkehrsgünstig gele…
$2,19M
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