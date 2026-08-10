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Wohnungen in Lombardei, Italien

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Mailand
27
Desenzano del Garda
110
Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
70
Sirmione
35
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374 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Wohnung 4 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 220 m²
GH-DV001784. Шикарный пентаус с захватывающим видом на озероЭКСКЛЮЗИВНАЯ продажа великолепно…
$1,47M
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Wohnung 3 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Wohnung 3 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
GA-V001456. Wohnung im Zentrum von Desenzano del Garda in Desenzano del GardaDas Hotel liegt…
$281,328
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Wohnung 2 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Wohnung 2 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 82 m²
GA-V001230. Wohnung am See in Desenzano del GardaDas Hotel liegt in einer gepflegten und ruh…
$339,938
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Wohnung 4 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Wohnung 4 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 190 m²
GH-V001920. Exklusives Penthouse mit Seeblick und privatem PoolBesonders bekannt für sein Na…
$1,88M
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Wohnung 4 zimmer in Soiano del Lago, Italien
Wohnung 4 zimmer
Soiano del Lago, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
GH-PV006530. Große Wohnung mit Pool und GartenSoiano del Das GardaHaus Padenghe bietet in ei…
$527,490
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Wohnung 6 zimmer in Molina, Italien
Wohnung 6 zimmer
Molina, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 150 m²
MV-270221-2. Апартамент в Фаджето Ларио с видом на озеро КомоАпартамент в Фаджето Ларио с ви…
$808,818
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Wohnung 3 zimmer in Lonato del Garda, Italien
Wohnung 3 zimmer
Lonato del Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 110 m²
GH-DV5967. Drei-Zimmer-Wohnung zwei Schritte von der PromenadeDas Hotel liegt in einer prest…
$583,755
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Wohnung 4 zimmer in Lonato del Garda, Italien
Wohnung 4 zimmer
Lonato del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Im neuen Wohnkomplex, mit nur 4 Einheiten, im Wohngegend umgeben des Grünes und der Ruhe, wi…
$326,269
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Wohnung 4 zimmer in Salo, Italien
Wohnung 4 zimmer
Salo, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
GH-LV06375. Geräumige Wohnung im Zentrum mit Blick auf den See.Im Zentrum der Stadt Salo, wo…
$562,656
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Wohnung 4 zimmer in Travedona Monate, Italien
Wohnung 4 zimmer
Travedona Monate, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
PL-PR_A01. Luxus-Wohnung mit PoolLuxusapartments zum Verkauf in einem luxuriösen Wohnkomplex…
$457,158
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Wohnung 4 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Wohnung 4 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 250 m²
GH-DV00953. Великолепный пентхаус с фантастическим видом на озеро.Данный пентхаус с шикарным…
$1,58M
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Wohnung 3 zimmer in Mailand, Italien
Wohnung 3 zimmer
Mailand, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 50 m²
OC-012. Neue Zweizimmerwohnung 50m2 in MailandMöbel und Geräte sind im Preis inbegriffen.Aus…
$318,780
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Wohnung 3 zimmer in San Felice del Benaco, Italien
Wohnung 3 zimmer
San Felice del Benaco, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 110 m²
GA-V000710. Трёхкомнатная квартира в продаже в Сан-Феличе-дель-Бенако Расположенный в одном …
$703,320
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Wohnung 4 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Wohnung 4 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 210 m²
ABI-1254A. Gemütliche Wohnung am GardaseeIn der renommierten Gegend der touristischen Stadt …
$1,41M
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Wohnung 3 zimmer in Toscolano Maderno, Italien
Wohnung 3 zimmer
Toscolano Maderno, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 94 m²
GH-LV04599-8PT. Schöne Wohnung mit Blick auf den SeeIn einer gemütlichen und neu gebauten Re…
$405,581
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Wohnung 3 zimmer in Manerba del Garda, Italien
Wohnung 3 zimmer
Manerba del Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
GH-PV005968. Ferienwohnungen mit spektakulärem Blick auf den SeeEin Steinwurf vom renommiert…
$509,907
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Wohnung 3 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Wohnung 3 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
GH-DV4320. Пентхаус в центре Дезенцано с видом на озероДенцано дель Гарда, между центром и ж…
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Wohnung 3 zimmer in Gardone Riviera, Italien
Wohnung 3 zimmer
Gardone Riviera, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 124 m²
GH-LV03686. Einzigartige Wohnung am GardaseeDiese schöne Wohnung befindet sich im vierten St…
$750,208
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Wohnung 4 zimmer in Sirmione, Italien
Wohnung 4 zimmer
Sirmione, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 130 m²
GH-SV00094. Новые прекрасные апартаменты рядом с пляжемСирмионе. В районе Коломбаре городка …
$457,158
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Wohnung in Mailand, Italien
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Mailand, Italien
Fläche 320 m²
OC-231015. Wohnung im Zentrum von MailandWohnung im Herzen von Mailand, mit der U-Bahn San B…
$3,05M
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Wohnung 3 zimmer in Lugana, Italien
Wohnung 3 zimmer
Lugana, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
HK-020517. Апартаменты в сердце Сирмионе дель Гарда, зона КоломбареАпартаменты в сердце Сирм…
$363,382
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Wohnung 3 zimmer in Polpenazze del Garda, Italien
Wohnung 3 zimmer
Polpenazze del Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 125 m²
GH-DV6089. Neubauwohnung 150 m vom See entfernt.In einer prestigeträchtigen Lage, 150 m von …
$583,755
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Wohnung in Padenghe sul Garda, Italien
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Padenghe sul Garda, Italien
Fläche 85 m²
GH-PV000689. Luxusimmobilie am GardaseeExklusives neues Gebäude mit Blick auf den GardaseeDi…
$879,150
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Desenzano del Garda, Italien
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Schlafräume 2
Fläche 125 m²
GA-V001441. Renoviertes Apartment mit Pool in Desenzano del GardaDas Hotel liegt in einem sc…
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Wohnung 4 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
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Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 145 m²
GA-V001330. Duplex in Garibaldi Platz in Desenzano del GardaEin paar Schritte vom Garibaldi-…
$609,544
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Wohnung 4 zimmer in Salo, Italien
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Salo, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 160 m²
GA-V000993. Penthouse zu verkaufen in Salo / Italien Im historischen Zentrum von Salo mit Zu…
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Wohnung 5 zimmer in Mailand, Italien
Wohnung 5 zimmer
Mailand, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 200 m²
OC-310521W. Geräumiges Apartment in Mailand in einer ausgezeichneten UmgebungGeräumige Wohnu…
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Wohnung 5 zimmer in Como, Italien
Wohnung 5 zimmer
Como, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 240 m²
ID 10111. VB - Luxus-Wohnungen im Zentrum von ComoEin-of-a-kind Wohnungen in der Elite-Berei…
$2,70M
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Wohnung 3 zimmer in Mailand, Italien
Wohnung 3 zimmer
Mailand, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 54 m²
OC-009. Neue Zweizimmerwohnung in MailandBeschreibung:Wohnzimmer mit einer Inselküche mit al…
$430,783
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Wohnung 3 zimmer in Padenghe sul Garda, Italien
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Padenghe sul Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 120 m²
GA-V000369. Ausgezeichnete Wohnung in einem exklusiven Resort in Padeng sul GardaKontext von…
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