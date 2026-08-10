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Wohnungen in Ventimiglia, Italien

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3 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Ventimiglia, Italien
Wohnung 4 zimmer
Ventimiglia, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 90 m²
KK-VENT-001. Quay apartment in Ventimiglia mit MeerblickQuay apartment in Ventimiglia mit Me…
$586,100
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Ventimiglia, Italien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Ventimiglia, Italien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
Stockwerk 6
An der ersten Küste mit Meerblick befindet sich ein exklusives Penthouse von etwa 210 Quadra…
$1,94M
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Wohnung 3 zimmer in Ventimiglia, Italien
Wohnung 3 zimmer
Ventimiglia, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 95 m²
KK-IV771. Wohnung in einem renommierten WohnkomplexIn einem prestigeträchtigen Wohnkomplex a…
$761,930
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