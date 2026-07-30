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Wohnquartier Superbe 3 pieces lev hair avec mamad parking et balcons

Tel-Aviv, Israel
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ID: 39633
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 30.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Tchernichovsky, 33

Über den Komplex

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zum ausschließlichen Verkauf, Im Herzen der Stadt In der Nähe der Straßen am Meer, dem Carmel-Markt und Gan Meir 10a Chernichovsky Street In einem modernen Gebäude (früher TAMA 38/1) Im 3. Stock, Ausstellungsfassade Wohnung 3 Zimmer, sonnige Balkone vorne und hinten Ca. 70 m2 + ca. 17 m2 sonnige Balkone Parkplätze verfügbar Lift dient halber Etage Mehrfachparkplätze im Kataster

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Tel-Aviv, Israel
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