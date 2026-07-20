  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Immeuble neuf arnona 5 pieces

Wohnquartier Immeuble neuf arnona 5 pieces

Jerusalem, Israel
von
$1,80M
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38311
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Beit HaArava, 35

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Wohnung zum Verkauf in Jerusalem, im Bezirk Arnona, in der Nähe von Einkaufszentren, Synagoge, Parks, Schulen und öffentlichen Verkehrsmitteln! Neubau, 13. Stock von 15 mit 2 Aufzügen. 5 Zimmer, 2 Badezimmer, 136m2 + 16m2 Terrasse. renoviert. 2 Parkplätze, 1 Keller, 3 Ausstellungen. Leerer Müll oben.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Sublime 3 pieces balcon ascenseur
Tel-Aviv, Israel
von
$1,14M
Wohnviertel Superbe 3 pieces a cote de kikar hamedina
Tel-Aviv, Israel
von
$1,46M
Wohnviertel Bien dexception
Jerusalem, Israel
von
$5,740
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,17M
Wohnviertel Magnifique 5 pieces balcon ascenseurparking
Tel-Aviv, Israel
Preis auf Anfrage
Sie sehen gerade
Wohnquartier Immeuble neuf arnona 5 pieces
Jerusalem, Israel
von
$1,80M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Magnifique 5 pieces vue mer
Wohnviertel Magnifique 5 pieces vue mer
Wohnviertel Magnifique 5 pieces vue mer
Wohnviertel Magnifique 5 pieces vue mer
Wohnviertel Magnifique 5 pieces vue mer
Wohnviertel Magnifique 5 pieces vue mer
Bat Yam, Israel
von
$1,38M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Residence aquarelle ganei bet
Wohnviertel Residence aquarelle ganei bet
Wohnviertel Residence aquarelle ganei bet
Wohnviertel Residence aquarelle ganei bet
Wohnviertel Residence aquarelle ganei bet
Alle anzeigen Wohnviertel Residence aquarelle ganei bet
Wohnviertel Residence aquarelle ganei bet
Eilat, Israel
von
$1,18M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet neuf raanana
Wohnviertel Projet neuf raanana
Wohnviertel Projet neuf raanana
Wohnviertel Projet neuf raanana
Wohnviertel Projet neuf raanana
Ra’anana, Israel
von
$980,720
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen