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Wohnquartier A deux pas de la place dizengoff appartement neuf rue bar kochba

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38265
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Bar Kokhba, 33

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ZUM VERKAUF - Hervorragende 3 Zimmer in einem neuen Boutique-Gebäude in Tel Aviv In einer ruhigen und sehr begehrten Straße gelegen, kombiniert dieses elegante Apartment High-End-Service, Komfort und Funktionalität. Merkmale: • Neues Ladengebäude (Tofes 4 erhalten) • 86 m2 Wohnfläche • Sonnenterrasse von 13 m2 • Große 3 Stück • Perfekt optimierte Anordnung • Geräumiges Wohnzimmer mit großen Erkerfenstern • Schöne Elternsuite • Mamad (sicheres Zimmer) • 2 Badezimmer • Roboterparken • Hochwertige Dienstleistungen

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Tel-Aviv, Israel
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