  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra’anana
  4. Wohnquartier Projet neuf raanana

Wohnquartier Projet neuf raanana

Ra’anana, Israel
von
$980,720
;
4
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38510
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    Motzkin, 19

Standort auf der Karte

Ra’anana, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Rue calme bograshov
Tel-Aviv, Israel
von
$1,28M
Wohnviertel Florentine 2 pieces neuf avec ascenseur mamad et balcon terrasse
Tel-Aviv, Israel
von
$819,672
Wohnviertel Sublime appartement darchitecte
Tel-Aviv, Israel
von
$1,38M
Wohnviertel Au centre avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble dans un immeuble neuf entierement meuble haut standing luxueux magnifique proche de la mer spacieux
Tel-Aviv, Israel
von
$7,872
Wohnviertel Sublime 3 pieces balcon bauhaus renove
Tel-Aviv, Israel
von
$1,51M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Projet neuf raanana
Ra’anana, Israel
von
$980,720
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Cottage aquarelle ganim bet
Wohnviertel Cottage aquarelle ganim bet
Wohnviertel Cottage aquarelle ganim bet
Wohnviertel Cottage aquarelle ganim bet
Wohnviertel Cottage aquarelle ganim bet
Alle anzeigen Wohnviertel Cottage aquarelle ganim bet
Wohnviertel Cottage aquarelle ganim bet
Eilat, Israel
von
$1,21M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Mini penthouse avec terrasse gordon ben gourion
Wohnviertel Mini penthouse avec terrasse gordon ben gourion
Wohnviertel Mini penthouse avec terrasse gordon ben gourion
Wohnviertel Mini penthouse avec terrasse gordon ben gourion
Wohnviertel Mini penthouse avec terrasse gordon ben gourion
Wohnviertel Mini penthouse avec terrasse gordon ben gourion
Wohnviertel Mini penthouse avec terrasse gordon ben gourion
Tel-Aviv, Israel
von
$1,80M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Magnifique 2 pieces avec mamad et parking a cote de rothschild
Wohnviertel Magnifique 2 pieces avec mamad et parking a cote de rothschild
Wohnviertel Magnifique 2 pieces avec mamad et parking a cote de rothschild
Wohnviertel Magnifique 2 pieces avec mamad et parking a cote de rothschild
Wohnviertel Magnifique 2 pieces avec mamad et parking a cote de rothschild
Alle anzeigen Wohnviertel Magnifique 2 pieces avec mamad et parking a cote de rothschild
Wohnviertel Magnifique 2 pieces avec mamad et parking a cote de rothschild
Tel-Aviv, Israel
von
$1,24M
Ausschließlich neu zum Verkauf 80 Shenkin Street (Yehuda Halevi Street corner) Nahe der Straßenbahn In einem kürzlichen Gebäude von 2012 (nächste renoviert) Wohnung 2 Zimmer 50 m2 Wohnfläche + ein quadratischer Balkon von 14 m2 Mamad Chamber Funktional und leuchtend Zweiter Stock mit Aufzug…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen