  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier A ne pas manquer ideal appartement familial 4 pieces 2 salles de bains agreable calme lumineux renove et spacieux

Wohnquartier A ne pas manquer ideal appartement familial 4 pieces 2 salles de bains agreable calme lumineux renove et spacieux

Tel-Aviv, Israel
von
$1,71M
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38523
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Tashah, 14

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Sublime pentahouse
Tel-Aviv, Israel
von
$6,20M
Wohnviertel Superbe duplex avec 45m de toit en plein coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$2,08M
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement dans un bel immeuble renove
Tel-Aviv, Israel
von
$1,30M
Wohnviertel A la marina dashkelon face au kanyon projet dimri yama avec belle vue
Aschkelon, Israel
von
$1,08M
Wohnviertel Sublime penthouse 5 pieces terrasse face mer
Bat Yam, Israel
von
$2,46M
Sie sehen gerade
Wohnquartier A ne pas manquer ideal appartement familial 4 pieces 2 salles de bains agreable calme lumineux renove et spacieux
Tel-Aviv, Israel
von
$1,71M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Vieux nord vue degagee jusqua la mer
Wohnviertel Vieux nord vue degagee jusqua la mer
Wohnviertel Vieux nord vue degagee jusqua la mer
Wohnviertel Vieux nord vue degagee jusqua la mer
Wohnviertel Vieux nord vue degagee jusqua la mer
Alle anzeigen Wohnviertel Vieux nord vue degagee jusqua la mer
Wohnviertel Vieux nord vue degagee jusqua la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$7,05M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Sublime penthouse avec piscine proche ben gourion
Wohnviertel Sublime penthouse avec piscine proche ben gourion
Wohnviertel Sublime penthouse avec piscine proche ben gourion
Tel-Aviv, Israel
von
$2,36M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Tama 382 proche mer ben gurion
Wohnviertel Tama 382 proche mer ben gurion
Tel-Aviv, Israel
von
$1,39M
Wohnung zum Verkauf in Tel Aviv, in einer ruhigen Straße in der Nähe des Boulevard Ben-Gurion und nur wenige Schritte vom Meer entfernt! Gebäude nach Tama 38/2 Verfahren (Zerstörung des bestehenden Gebäudes und Neubau). Heute ist die Wohnung 55m2 + 4m2 Balkon im Erdgeschoss. Nach dem Tama 38…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen