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Wohnquartier 3 maisons separees construites

Jerusalem, Israel
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ID: 38327
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Ein Kerem, 74 Karma

Über den Komplex

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Ausschließlich neu zum Verkauf In einer der begehrtesten und schönsten Viertel Jerusalems wird im authentischen und pastoralen Ein Kerem ein Anwesen von außergewöhnlicher Schönheit angeboten. Landfläche: 725 Meter 3 separate Häuser gebaut, insgesamt 321 Meter gebaut Privater Parkplatz Marketingpreis: 10.500.000 Verpassen Sie es nicht. Es ist nicht jeden Tag, dass eine Immobilie wie diese auf den Markt kommt.

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Jerusalem, Israel
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