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Wohnquartier Avec terrasse dans un bel immeuble au centre bon emplacement grand proche de la mer bien agence dans un immeuble neuf spacieux bel appartement magnifique

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38642
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaYarkon, 120 Embassy of Russia

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Tel-Aviv, Israel
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