  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Avec terrasse dans un bel immeuble au centre bon emplacement haut standing luxueux bel appartement magnifique

Wohnquartier Avec terrasse dans un bel immeuble au centre bon emplacement haut standing luxueux bel appartement magnifique

Tel-Aviv, Israel
von
$3,44M
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38648
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaRav Herzog, 15

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Cottage situe au centre
Aschkelon, Israel
von
$652,720
Wohnviertel Magnifique duplex renove avec beaucoup de charme style loft quartier shenkin ascenseur avec 2 mirpeset immeuble recent
Tel-Aviv, Israel
von
$2,20M
Wohnviertel Magnifique 5 pieces balcon ascenseurparking
Tel-Aviv, Israel
Preis auf Anfrage
Wohnviertel Penthouse quartier florentine immeuble bauhaus
Tel-Aviv, Israel
von
$1,94M
Wohnviertel A saisir magnifique appartement zen de 4 pieces a cote de la reserve naturelle de hadera
Chadera, Israel
von
$767,520
Sie sehen gerade
Wohnquartier Avec terrasse dans un bel immeuble au centre bon emplacement haut standing luxueux bel appartement magnifique
Tel-Aviv, Israel
von
$3,44M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Magnifique 4 5 pieces avec terrasse immeuble neuf proche place rabin A ne pas manquer
Wohnviertel Magnifique 4 5 pieces avec terrasse immeuble neuf proche place rabin A ne pas manquer
Wohnviertel Magnifique 4 5 pieces avec terrasse immeuble neuf proche place rabin A ne pas manquer
Wohnviertel Magnifique 4 5 pieces avec terrasse immeuble neuf proche place rabin A ne pas manquer
Wohnviertel Magnifique 4 5 pieces avec terrasse immeuble neuf proche place rabin A ne pas manquer
Alle anzeigen Wohnviertel Magnifique 4 5 pieces avec terrasse immeuble neuf proche place rabin A ne pas manquer
Wohnviertel Magnifique 4 5 pieces avec terrasse immeuble neuf proche place rabin A ne pas manquer
Tel-Aviv, Israel
von
$2,20M
Ideale Familienwohnung 4,5 Zimmer im Neubau. Hell, geräumig und gut angeordnet, in einer ruhigen Wohnstraße. Terrasse vorne, Keller und Parkplatz inklusive. In der Nähe von Rabin
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Superbe 4 pieces renove a bavli face au parc
Wohnviertel Superbe 4 pieces renove a bavli face au parc
Wohnviertel Superbe 4 pieces renove a bavli face au parc
Wohnviertel Superbe 4 pieces renove a bavli face au parc
Wohnviertel Superbe 4 pieces renove a bavli face au parc
Alle anzeigen Wohnviertel Superbe 4 pieces renove a bavli face au parc
Wohnviertel Superbe 4 pieces renove a bavli face au parc
Tel-Aviv, Israel
von
$1,72M
Neu im Verkauf ausschließlich Kosovsky Street 58 Erste Linie vor dem Yarkon Park! Schöne 4-Zimmer-Wohnung, hell und außergewöhnlich von Grün umgeben. Renoviert mit hochwertigen Materialien von einem Architekten! 87 m2 Wohnfläche + 16 m2 luxuriöser Balkon 1. Stock Gebäude mit Aufzug (Gesamtz…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel 2 pieces avec ascenseur immeuble de standing
Wohnviertel 2 pieces avec ascenseur immeuble de standing
Wohnviertel 2 pieces avec ascenseur immeuble de standing
Wohnviertel 2 pieces avec ascenseur immeuble de standing
Wohnviertel 2 pieces avec ascenseur immeuble de standing
Wohnviertel 2 pieces avec ascenseur immeuble de standing
Wohnviertel 2 pieces avec ascenseur immeuble de standing
Tel-Aviv, Israel
von
$869,200
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen