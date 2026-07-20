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Wohnquartier Montefiore 2 pieces

Tel-Aviv, Israel
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$770,800
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ID: 38348
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Montefiore, 36

Über den Komplex

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Wohnung zum Verkauf in Tel-Aviv, im Bezirk Montefiore in der Nähe von Azrieli, Straßenbahn, Supermärkte, Cafés und Restaurants. Neueste Gebäude im Jahr 2008. 1. Stock auf 6 mit Aufzug. Zwei Zimmer. 36,5m2 + 5m2 Balkon vorne. Mamad. Zwei Ausstellungen. Ruhig und hell. Preis: 2,350,000sh

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Tel-Aviv, Israel
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