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Wohnquartier Vue mer nitsa bonne affaire

Netanja, Israel
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ID: 38378
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Nitsa, 34

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Wohnung zum Verkauf in Netanya, in der Nähe von Nitsa und dem Meer! Neues und hochwertiges Gebäude mit Fitnessraum und Partyraum. 12. Stock mit Aufzügen. 4 Zimmer, 2 Badezimmer. 97m2 + 12m2 Terrasse. Meerblick. 2 Parkplätze, 1 Keller. Preis: 2 850 000

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