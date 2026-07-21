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Wohnquartier Authentique maison arabe ein kerem

Jerusalem, Israel
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$3,28M
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ID: 38851
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 21.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Ein Kerem, 74 Karma

Über den Komplex

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Eine außergewöhnliche Immobilie von seltener Schönheit wird zum ersten Mal zum Verkauf angeboten. Im Herzen des wunderschönen idyllischen Dorfes Ein Kerem. Typische Konstruktion von Ein Kerem: hohe Decken mit exponierten Balken, ein authentisches arabisches Haus. Zwei unabhängige Häuser, jedes mit einem separaten Eingang, sind auf einem Grundstück von 500 m2 gebaut. Erstes Haus: 130 m2 bewohnbar. Zweites Haus: 138 m2 bewohnbar. Preis: 10.000.000 Scheide

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Jerusalem, Israel
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