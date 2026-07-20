  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanja
  4. Wohnquartier Centre ville grand 4 pieces

Wohnquartier Centre ville grand 4 pieces

Netanja, Israel
von
$787,200
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38486
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Tchernichovsky, 12

Standort auf der Karte

Netanja, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Bonne affaire
Aschkelon, Israel
von
$574,000
Wohnviertel Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Tel-Aviv, Israel
von
$3,12M
Wohnviertel Appartement neuf dans la tour bsr sarona haut standing
Tel-Aviv, Israel
von
$1,96M
Wohnviertel Magnifique appartement 3 pieces avec potentiel balcon et 4 pieces situe entre gordon et la mer 5 mn
Tel-Aviv, Israel
von
$1,67M
Wohnviertel 5 pieces neuf a un bon prix
Tel-Aviv, Israel
von
$2,41M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Centre ville grand 4 pieces
Netanja, Israel
von
$787,200
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel
Wohnviertel
Wohnviertel
Rischon LeZion, Israel
von
$836,400
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Manifique appartement situe dans le nord de tel aviv dans immeuble neuf proche plage mestistim
Wohnviertel Manifique appartement situe dans le nord de tel aviv dans immeuble neuf proche plage mestistim
Wohnviertel Manifique appartement situe dans le nord de tel aviv dans immeuble neuf proche plage mestistim
Wohnviertel Manifique appartement situe dans le nord de tel aviv dans immeuble neuf proche plage mestistim
Wohnviertel Manifique appartement situe dans le nord de tel aviv dans immeuble neuf proche plage mestistim
Alle anzeigen Wohnviertel Manifique appartement situe dans le nord de tel aviv dans immeuble neuf proche plage mestistim
Wohnviertel Manifique appartement situe dans le nord de tel aviv dans immeuble neuf proche plage mestistim
Tel-Aviv, Israel
von
$1,57M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Avec terrasse bonne affaire haut standing
Wohnviertel Avec terrasse bonne affaire haut standing
Wohnviertel Avec terrasse bonne affaire haut standing
Wohnviertel Avec terrasse bonne affaire haut standing
Wohnviertel Avec terrasse bonne affaire haut standing
Wohnviertel Avec terrasse bonne affaire haut standing
Wohnviertel Avec terrasse bonne affaire haut standing
Tel-Aviv, Israel
von
$1,57M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen