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Wohnquartier Yaffo nord complexe avec piscine

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38331
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Sderot Jerusalem, 15

Über den Komplex

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Wohnung zum Verkauf in Tel-Aviv, in einem Komplex mit einem schönen Außenpool und Fitnessraum im Norden von Yaffo, nur wenige Schritte vom Meer entfernt. 2. Stock auf 7 mit Aufzügen. 2 Stück (Möglichkeit, 3 Stück zu machen). 2 W.C. 66m2 + 26m2 Dachterrasse (Succah). 1 Parkplatz. Ruhig und hell. Preis: 4.380.000 sh

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Tel-Aviv, Israel
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