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Wohnquartier A vendre 4 pieces entierement renove a bat yam

Bat Yam, Israel
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$803,600
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ID: 38866
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 22.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Sderot HaAtzmaut, 30

Über den Komplex

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Zum Verkauf ausschließlich in Bat Yam, in einer begehrten Gegend. Entdecken Sie diese prächtige 4-Zimmer-Wohnung, komplett renoviert mit High-End-Service und zeitgemäßem architektonischem Design. Die Wohnung verfügt über ein sicheres Schlafzimmer (Mamad), einen angenehmen Balkon und helle und funktionale Wohnbereiche. Ideal gelegen in der Nähe von Balfour Street und HaAtsmaout Boulevard, genießt es eine privilegierte Lage, in der Nähe des Meeres, Geschäfte, Schulen, öffentliche Verkehrsmittel und alle Annehmlichkeiten. Die Straßenbahnstation (rote Linie) ist nur 5 Minuten entfernt. Diese Immobilie eignet sich perfekt sowohl für einen Hauptwohnsitz als auch für eine Mietinvestition.

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