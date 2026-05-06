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Wohnquartier Lapotheose a vendre a ashdod

Aschdod, Israel
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ID: 35898
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Egoz, 17

Über den Komplex

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Zum Verkauf – Wohnung 5 Zimmer verwandelt in 4 Zimmer in der Marina von Ashdod Dieses Apartment am Strand liegt in einer der begehrtesten Lagen der Stadt und bietet eine außergewöhnliche Wohnumgebung. Komplett geschmackvoll renoviert wurde es in 4 geräumigen Zimmern neu gestaltet. Es verfügt über einen mamad (Safe-Zimmer), integrierte Klimaanlage, zwei moderne Badezimmer, sowie einen großen Mirpeset mit spektakulärem Meerblick, völlig unverbaut und in der Frontlinie. Die Wohnung wird mit einem privaten Parkplatz und einer riesigen Aufbewahrungsbox verkauft, sehr selten in dieser Gegend. Nur wenige Schritte vom Strand, Restaurants, Geschäften und allen Annehmlichkeiten des Yachthafens entfernt. Eine einzigartige Gelegenheit, das Meer jeden Tag in einer eleganten und komfortablen Umgebung zu leben.

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Aschdod, Israel
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