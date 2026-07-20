  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Mekor haim beau 4 pieces

Wohnquartier Mekor haim beau 4 pieces

Jerusalem, Israel
von
$1,44M
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38833
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Studio dexception A tel aviv emplacement premium
Tel-Aviv, Israel
von
$652,720
Wohnviertel Penthouse dexception a netivot maarav
Netivot, Israel
von
$754,400
Wohnviertel Luxueux 5 pieces terrasse vue mer
Tel-Aviv, Israel
von
$4,20M
Wohnviertel Magnifique appartement renove avec terrasse proche mer 5 min A ne pas manquer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,89M
Wohnviertel Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Ra’anana, Israel
von
$1,80M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Mekor haim beau 4 pieces
Jerusalem, Israel
von
$1,44M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Villa de haut standing a kadima
Wohnviertel Villa de haut standing a kadima
Wohnviertel Villa de haut standing a kadima
Wohnviertel Villa de haut standing a kadima
Wohnviertel Villa de haut standing a kadima
Alle anzeigen Wohnviertel Villa de haut standing a kadima
Wohnviertel Villa de haut standing a kadima
Kadima, Israel
von
$1,97M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Wohnviertel Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Wohnviertel Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Wohnviertel Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Wohnviertel Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Alle anzeigen Wohnviertel Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Wohnviertel Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,59M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel 4 pieces balcon renove avec ascenseur
Wohnviertel 4 pieces balcon renove avec ascenseur
Wohnviertel 4 pieces balcon renove avec ascenseur
Wohnviertel 4 pieces balcon renove avec ascenseur
Wohnviertel 4 pieces balcon renove avec ascenseur
Wohnviertel 4 pieces balcon renove avec ascenseur
Tel-Aviv, Israel
von
$1,47M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen