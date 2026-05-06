  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier A vendre 2 5 piEces angle ben yehudayirmiyahu proche plage

Wohnquartier A vendre 2 5 piEces angle ben yehudayirmiyahu proche plage

Tel-Aviv, Israel
von
$1,25M
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 35995
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ben Yehuda, 252

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Wohnung 2.5 Zimmer, 72m2 im 3. Stock mit mamad. Gebäude mit einer hochwertigen Tama 38 Renovierung im Jahr 2020. Ruhige, dreifache Ausrichtung I/N/S. 300 Meter vom Strand entfernt.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel 2 5 pieces avec balcon immeuble recent avec ascenseur
Tel-Aviv, Israel
von
$929,500
Wohnviertel Superbe 4 chambres tour yoo avec parkings balcon et mamad
Tel-Aviv, Israel
von
$7,20M
Wohnviertel Haut standing
Netanja, Israel
von
$1,45M
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Chadera, Israel
von
$2,29M
Wohnviertel 4 pieces neuf avec double terrasse et vue panoramique mekor haim
Jerusalem, Israel
von
$3,211
Sie sehen gerade
Wohnquartier A vendre 2 5 piEces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Tel-Aviv, Israel
von
$1,25M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Exceptionnel architecte dinterieur luxueux
Wohnviertel Exceptionnel architecte dinterieur luxueux
Wohnviertel Exceptionnel architecte dinterieur luxueux
Wohnviertel Exceptionnel architecte dinterieur luxueux
Wohnviertel Exceptionnel architecte dinterieur luxueux
Alle anzeigen Wohnviertel Exceptionnel architecte dinterieur luxueux
Wohnviertel Exceptionnel architecte dinterieur luxueux
Tel-Aviv, Israel
von
$3,35M
Schöne Wohnung im 15. Stock. Atemberaubende Aussicht auf alle Tel Aviv und das Meer. Inneneinrichtung. Schwimmbad, Fitnessraum und Terrasse im 48. Stock. Die Wohnung verfügt über 2 Schlafzimmer und das mamad verwandelt in ein Ankleidezimmer. Wohnzimmer, Essbereich und Küche in weichen und an…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Wohnviertel Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Wohnviertel Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Wohnviertel Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Tel-Aviv, Israel
von
$5,60M
Zum Verkauf – Tour Meier, Tel-Aviv Entdecken Sie eine außergewöhnliche Wohnung in der renommierten Tour Meir, Symbol des Luxus im Herzen von Tel Aviv. Eine unvergleichliche Wohnumgebung mit Komfort, Eleganz und High-End-Services. Hauptmerkmale: Fläche: 148 m2 + 12 m2 Terrasse Boden 30 – …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel SpEcial investisseur proche mer 2p refait A neuf asc et parking
Wohnviertel SpEcial investisseur proche mer 2p refait A neuf asc et parking
Wohnviertel SpEcial investisseur proche mer 2p refait A neuf asc et parking
Wohnviertel SpEcial investisseur proche mer 2p refait A neuf asc et parking
Wohnviertel SpEcial investisseur proche mer 2p refait A neuf asc et parking
Wohnviertel SpEcial investisseur proche mer 2p refait A neuf asc et parking
Wohnviertel SpEcial investisseur proche mer 2p refait A neuf asc et parking
Tel-Aviv, Israel
von
$1,08M
Ferienwohnung redone Hohe Etage mit Aufzug Voller klarer Blick Privatparkplatz 5 Minuten zu Fuß vom Strand Ohne Arbeiten Kostenlos sofort RECHTSSACHE
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen