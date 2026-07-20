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Wohnquartier Superbe 4 pieces dans un projet pres de kikar hamedina

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38291
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Clay, 6

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Wohnung zum Verkauf ausschließlich in 3, rue Clay Baugenehmigungen in Arbeit! 49 000 €/m2 Derzeit 93 m2, wird diese Wohnung auf 122 m2 erweitert und umfasst eine Sonnenterrasse von 13 m2 ☀️White City Projekt Derzeit im 2. Stock, wird es in den 3. Stock erweitert werden Fassade Parken und Lagerung inklusive

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Tel-Aviv, Israel
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