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Wohnquartier Magnifique penthouse renove avec terrasse spacieux et lumineux proche de la mer A ne pas manquer

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38297
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Eybeschuts, 1

Über den Komplex

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Schönes Penthouse zwischen Boulevard Nordau und dem Meer, mit 2 schönen Terrassen von 30 und 20 m2, Aufzug, 2 Badezimmern und offenem Blick.

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Tel-Aviv, Israel
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