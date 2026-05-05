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Wohnquartier Kiryat yovel rehov shtern 2 5 p neuf

Jerusalem, Israel
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ID: 36459
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Avraham Stern, 51

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VERKAUF – RARE OPPORTUNITY Kiryat Hayovel – Projekt • 2,5 Stück • 64 m2 • 2 Terrassen – je 5,5 m2 • Parkplatz • Mahsan • Lieferung in 8 Monaten

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Jerusalem, Israel
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