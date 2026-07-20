  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Appartement de 5 pieces dans le quartier de moradot arnona jerusalem

Wohnquartier Appartement de 5 pieces dans le quartier de moradot arnona jerusalem

Jerusalem, Israel
von
$1,59M
;
11
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38624
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Beit HaArava, 35

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Rue calme proche de la mer gordon
Tel-Aviv, Israel
von
$2,13M
Wohnviertel Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Tel-Aviv, Israel
von
$1,60M
Wohnviertel Beau 4 pieces en plein centre ville recent
Aschkelon, Israel
von
$501,840
Wohnviertel Haut standing luxueux projet de qualite spacieux
Herzliya, Israel
von
$7,05M
Wohnviertel Appartement 4 pieces quartier katznelson rishon lezion
Rischon LeZion, Israel
von
$967,272
Sie sehen gerade
Wohnquartier Appartement de 5 pieces dans le quartier de moradot arnona jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,59M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Wohnviertel A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Wohnviertel A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Wohnviertel A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Wohnviertel A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Wohnviertel A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$2,13M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel 3 pieces a la marina dashkelon
Wohnviertel 3 pieces a la marina dashkelon
Aschkelon, Israel
von
$442,800
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet complexe luxueux centre ville
Wohnviertel Projet complexe luxueux centre ville
Wohnviertel Projet complexe luxueux centre ville
Wohnviertel Projet complexe luxueux centre ville
Tel-Aviv, Israel
von
$3,92M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen