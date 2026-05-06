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Wohnquartier Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin

Jerusalem, Israel
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$816,000
06.05.26
$816,000
05.05.26
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ID: 35606
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Mehalkei HaMayim, 21

Über den Komplex

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Neues Projekt Katamon Jerusalem von 2 bis 5 Zimmern, Penthäuser und Garten Erdgeschoss Im Stadtteil Katamonim gelegen, besteht dieses Projekt aus 5 Gebäuden mit 34 Etagen mit Fitnessraum, Synagogen, 5 Aufzügen. Die Straßenbahn führt zum Projektboden. Lieferung 2029 Zahlungsmethoden Dieses Projekt begleitet die Bank Leumi 20% 80% oder mehrfach 2 Zimmer von 53 bis 69m2 mit 9m2 von mirpeset, aus dem 28. Stock, Südseite Blick auf den Park mit einem Keller, aber keinen Parkplatz - Preis ab 2.400.000 sh 2.5 Stück 69m2 und 12m2 mirpeset Preis : 3.000.000 sh 3 Zimmer 80m2 und 11m2 Mirpeset mit Keller und Parkplatz, vom 22. Stock, Ausstellung : Nord/West Preis ab 3.500.000 sh 5 Zimmer 120m2 und 11m2 Mirpeset, mit 2 Parkplätzen und einem Keller, 9. Stock - Preise ab 4.500.000 sh 5 Zimmer 135m2, 2 Mirpeset von 18m2 und 12m2, 3 Badezimmer mit Toilette, 11. Stock – Preis ab 5,000,000 sh Diese Preise können je nach Variante und beinhalten nicht unsere Agenturkommission, die 2% MwSt. beträgt. Für weitere Informationen oder um einen Besuch zu organisieren, rufen Sie uns an Hinweis: Bei einem Projekt im Bau werden Fotos und Pläne nur zu Informationszwecken veröffentlicht und sind nicht vertraglich, so dass die Wohnungen nicht eingerichtet sind.

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