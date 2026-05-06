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Wohnquartier Nouvelle baisse de prix

Jerusalem, Israel
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ID: 35587
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Nof Harim, 18

Über den Komplex

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Im Bezirk Beit Hakerem (Yeffe Nof), außergewöhnliche Gebäudewohnung nur 6 Wohnungen, große 6.5 Einzelzimmer im Obergeschoss, 4 Ausstellungen, mit einem großen Wohn-Esszimmer-Balkon; Aufzug direkt im Hauptraum, Master-Suite, komplette Zugänglichkeit, mamad und Parkplatz. Charmante Wohnung absolut zu besuchen!

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Jerusalem, Israel
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