  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Chadera
  4. Wohnquartier Projet neuf hadera

Wohnquartier Projet neuf hadera

Chadera, Israel
von
$1,99M
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36562
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    David Shimoni

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
HADERA Eine neue Wohngeneration Ein neues modernes Wohngebiet im Herzen von Hadera, zwischen Wald und Mittelmeer. ✔ 13 elegante Türme (16 bis 36 Stockwerke) ✔ 1 452 Wohnungen hoch stehend ✔ Privatpark und Grüner Spaziergang ✔ Geschäfte und Dienstleistungen am Fuße von Gebäuden ✔ Nähe Bahnhof Hadera West ✔ Schneller Zugang zu den Achsen 2 und 4 ✔ In der Nähe des zukünftigen Technologie-Hubs Energy Park Apartments für alle Projekte • 2 Stück ideale Investoren • 3, 4 und 5 Familienzimmer • Penthouses mit Meerblick oder Wald Warum in Hadera investieren? Stadt durch Umwandlung Strategische Lage zwischen Natur und Zentrum des Landes Hohes Potenzial für Erholung

Standort auf der Karte

Chadera, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement de 5 pieces neuf de 133m avec 22m de terrasse au 14eme etage a kiriat yovel jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,50M
Wohnviertel Penthouse duplex A vendre rue king george A 2 pas du shouk hacarmel
Tel-Aviv, Israel
von
$3,41M
Wohnviertel Projet neuf a ramat gan
Ramat Gan, Israel
von
$2,64M
Wohnviertel Excellent emplacement
Aschkelon, Israel
von
$454,080
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
von
$2,38M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Projet neuf hadera
Chadera, Israel
von
$1,99M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Wohnviertel Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Wohnviertel Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Wohnviertel Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Wohnviertel Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Wohnviertel Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Wohnviertel Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Bat Yam, Israel
von
$4,66M
Das MODA-Projekt ist ein 10-stöckiges Boutique-Gebäude mit Privatsphäre und Komfort dank einer begrenzten Anzahl von Wohnungen pro Etage. Apartments von 2 bis 5 Zimmern mit Parkplatz, sowie luxuriöse Penthäuser, geeignet für Familien und Investoren. PRESAL PRICES für die ersten 5 Wohnungen…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Quartier calme
Wohnviertel Quartier calme
Wohnviertel Quartier calme
Wohnviertel Quartier calme
Wohnviertel Quartier calme
Alle anzeigen Wohnviertel Quartier calme
Wohnviertel Quartier calme
Aschdod, Israel
von
$739,600
Im Herzen des Stadtteils Youd Beit, geräumige und helle 3-Zimmer-Wohnung, offener Blick
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Netanja, Israel
von
$1,15M
Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Sie suchen ein neun netanya Projekt Dieses schöne Projekt ist für Sie gemacht Ussishkine Up Town Project ist ein strategisches Boutique-Gebäude, das weniger als 3 Gehminuten vom berühmten Kikar und 4 Minuten vo…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen