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Wohnquartier Appartement clair et spacieux a vendre a ashdod

Aschdod, Israel
von
$811,200
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ID: 36399
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Rambam

Über den Komplex

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Das Apartment liegt an der Moshe Dayan gegenüber dem Ashdod Yam Park und dem Meer, besonders geräumig und hell. Sehr gesuchte Lage, seltenes Produkt, 2 Schritte von allem : Stadt, Marina, Meer, Geschäfte, Transportmittel.

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Aschdod, Israel
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