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Wohnquartier Vue mer exceptionnelle

Aschkelon, Israel
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ID: 36486
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    Yefe Nof, 25

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Am Yachthafen von Ashkelon ist es sehr gut, sich zu beschlagnahmen. 2 Zimmer von 40m2 voller Meerblick mit Balkon, mamad, Aufzug und Kellerparkplatz.

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Aschkelon, Israel
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