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Wohnquartier Penthouse 6 pieces neuf emplacement premium

Tel-Aviv, Israel
von
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Wohnquartier Penthouse 6 pieces neuf emplacement premium
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ID: 36088
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Melchet, 32

Über den Komplex

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Im Herzen des Stadtteils Rothschild, renoviertes Luxusgebäude. 225 m2 + 75 m2 Terrasse. Aufzug + 2 Parkplätze.

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Tel-Aviv, Israel
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