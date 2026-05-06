  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595

Wohnquartier Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595

Jerusalem, Israel
von
$880,600
06.05.26
$880,600
05.05.26
$875,420
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 35669
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Menahem Barsh, 8

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
In Har Homa, in einer ruhigen und begehrten Straße, bietet diese 3-Zimmer-Wohnung eine seltene Lebensqualität dank seiner drei hellen Ausstellungen (alle, aber Norden) und seine Terrasse von 9 m2 mit offenem Blick. Das Anwesen befindet sich im 4. Stock eines Neubaus mit Shabbat Aufzug, hat von wichtigen Investitionen profitiert: saubere Oberflächen, optimiertes Layout, geräumige Zimmer und warme Atmosphäre. Das Wohnzimmer öffnet sich auf eine perfekt integrierte moderne Küche, zwei komfortable Badezimmer, einen mamad sowie einen separaten Nachtraum. Parken ist ein echter Vorteil: private Tiefgaragen, sowie ein sehr bequemer Keller jeden Tag. Das Gebäude ist gepflegt und ideal platziert: ein Supermarkt direkt nach unten, ein Jahiva 100 Meter entfernt, Schulen, Parks und Geschäfte zu Fuß erreichbar. Diese Wohnung ist innerhalb von 6 Monaten verfügbar und vereint Komfort, Modernität und Weichheit des Lebens, eine seltene Gelegenheit in Har Homa, perfekt für eine Familie, ein junges Paar oder einen Investor, der auf der Suche nach hochwertigem Eigentum ist.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Magnifique 3 pieces avec terrasse refait a neuf
Tel-Aviv, Israel
von
$1,29M
Wohnviertel Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Bat Yam, Israel
von
$4,66M
Wohnviertel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,19M
Wohnviertel Special investisseur
Aschkelon, Israel
von
$482,800
Wohnviertel Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Ra’anana, Israel
von
$5,39M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$880,600
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Magnifique 4 pieces renove immeuble renove
Wohnviertel Magnifique 4 pieces renove immeuble renove
Wohnviertel Magnifique 4 pieces renove immeuble renove
Wohnviertel Magnifique 4 pieces renove immeuble renove
Wohnviertel Magnifique 4 pieces renove immeuble renove
Wohnviertel Magnifique 4 pieces renove immeuble renove
Wohnviertel Magnifique 4 pieces renove immeuble renove
Tel-Aviv, Israel
von
$1,58M
Einfache 4 Zimmer renoviert, möbliert und ausgestattet. 3 große Schlafzimmer, 2 Badezimmer. Erneut bauen. Sieben Minuten vom Strand entfernt
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Grand 3 pieces rdc ensoleille et calme a kiryat moshe
Wohnviertel Grand 3 pieces rdc ensoleille et calme a kiryat moshe
Wohnviertel Grand 3 pieces rdc ensoleille et calme a kiryat moshe
Wohnviertel Grand 3 pieces rdc ensoleille et calme a kiryat moshe
Wohnviertel Grand 3 pieces rdc ensoleille et calme a kiryat moshe
Alle anzeigen Wohnviertel Grand 3 pieces rdc ensoleille et calme a kiryat moshe
Wohnviertel Grand 3 pieces rdc ensoleille et calme a kiryat moshe
Jerusalem, Israel
von
$3,20M
Im Herzen von Kiryat Moshe, in einer grünen Umgebung gegenüber einem Kinderspielplatz, umfasst diese geräumige 3-Zimmer-Wohnung von ca. 85 m2 zwei Balkone: eine geschlossen (ca. 10 m2) und die andere offen für das Wohnzimmer, ideal für die Installation einer Soucca. Genießen Sie eine Dreifac…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Wohnviertel Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Wohnviertel Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Wohnviertel Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Wohnviertel Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Alle anzeigen Wohnviertel Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Wohnviertel Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Chadera, Israel
von
$2,62M
BZH Neu exklusiv! RE/MAX Hadera von Ra'hel Benguigui präsentiert ein luxuriöses 6-Zimmer-Haus in der neuen Wohngegend von Givat Olga, etwa 200 Meter vom Meer entfernt! Ein neues Haus, eine einzigartige Wohnumgebung: - Neues Designhaus - 6 Zimmer mit 270 m2 Wohnfläche auf einem Grundstück …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen