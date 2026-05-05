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Wohnquartier Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod

Aschdod, Israel
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ID: 36382
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Exodus, 5

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Verkauf : Superb 5 Schlafzimmer Duplex Wohnung in Ashdod Marina Top Standing - 2 Minuten vom Strand entfernt Wir bieten diese herrliche 5-Zimmer-Duplex-Wohnung, in einer der beliebtesten Gegenden von Ashdod, in der Nähe des Strandes und Marina. Ideal gelegen, bietet dieses Apartment einen atemberaubenden Blick und eine außergewöhnliche Umgebung in der Nähe aller Annehmlichkeiten. Eigenschaften der Immobilie: Fläche: 150 m2 verteilt auf zwei Ebenen 5 Zimmer: Geräumiges helles Wohnzimmer, 4 komfortable Schlafzimmer, 2 moderne Badezimmer Voll ausgestattete offene Küche mit hochwertigen Materialien Private Terrasse: Genießen Sie einen offenen Blick auf das Meer und die Marina Doppelexposition: Die Wohnung genießt natürliches Licht den ganzen Tag Privatparkplatz Highlights: Vorzügliche Lage nur 2 Gehminuten vom Strand entfernt, um die Meeresvergnügungen voll zu genießen Ruhige und sichere Wohngegend, in der Nähe aller Geschäfte, Restaurants, Schulen und Verkehr Top-of-the-Range Dienstleistungen: Zentrale Klimaanlage, Pflegende Ausrüstung Dieses seltene und außergewöhnliche Anwesen ist perfekt für diejenigen, die eine raffinierte, moderne und komfortable Wohnumgebung in einem der beliebtesten Gegenden Israels suchen. Warten Sie nicht, dieses einzigartige Anwesen zu besuchen! Kontaktieren Sie uns heute, um einen Besuch zu planen und alles zu entdecken, was diese außergewöhnliche Wohnung zu bieten hat.

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