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Wohnquartier A ne pas manquer au centre bon emplacement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing neuf projet de qualite

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Wohnquartier A ne pas manquer au centre bon emplacement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing neuf projet de qualite
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ID: 36172
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Tchernichovsky, 12

Über den Komplex

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