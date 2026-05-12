Wohnquartier A ne pas manquer au centre bon emplacement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing neuf projet de qualite

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Sie suchen ein neues Projekt in netanya in der Nähe des Meeres und der berühmten Kikar
Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben.
Das Projekt befindet sich im Stadtzentrum von netanya genauer auf der Bellinsson Street
In der Nähe von allem
Projektmerkmale
Das Bellinsson-Projekt ist auf mehreren Dunamen gebaut
Die renommierten Wohngebäude werden von Gärten und privaten Spielplätzen in der Residenz umgeben sein
Das Bellinsson-Projekt erfüllt alle Umwelt- und Wirtschaftsstandards
Eine schöne Lobby mit einer Höhe von 6 Metern
Es wird einen Wachposten und Dekoration durch eine benannte
3 ultra schnelle und moderne Luxusaufzüge
Das Projekt begleitet eine Garantie
Apartment verfügt über
Wohnung von 5 Zimmern mit einer Oberfläche von
124m2 plus eine Terrasse von 16m2
Wohnung von 5 Zimmern mit einer Oberfläche von
135 m2 plus eine Terrasse von 22m2
Sehr luxuriöser Innenservice
Porzellan-Granitfliesen 80/80 oder 100/100
Porzellan Granitfliesen in den Zimmern oder Parkettboden zu wählen.
Fliesen, Parkett oder Teak
Zentralisierte Klimaanlage neueste Generation.
Hochwertige Innentüren
Auswahl der Küche, unter den besten Unternehmen auf dem Markt, Marmor Arbeitsplan
Badezimmerfliesen bis zur Decke
Hängende Toiletten
Home Kinovorbereitung
Elektrische Geschäfte in allen Haus
Qualitätsmischerventil
Wohnung verkauft mit Parkplatz
Lieferung Juni 2028
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Netanja, Israel
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