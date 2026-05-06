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Wohnquartier Appartement neuf 5 pieces lumineux a jerusalem avec livraison rapide jerusalem immobilier 026786595

Jerusalem, Israel
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06.05.26
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ID: 35902
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Yaakov Neeman, 18

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Stellen Sie sich vor, eine neue Wohnung zu betreten, in Licht gebadet, ohne auf Jahre Bau und ohne Kompromisse bei Ihrer Lebensqualität zu warten. Das Hotel liegt im Herzen einer sich entwickelnden und sehr begehrten Gegend, Straße Im 12. Stock eines neuen Gebäudes mit Aufzügen von Shabbat, hat es einen angenehmen Balkon von 14 m2, perfekt zum Entspannen oder Empfangen. Zwei Kellerparkplätze vervollständigen diese seltene Immobilie. Lieferung in nur etwa 1 Monat, eine außergewöhnliche Gelegenheit, um sofort neu zu erwerben. Die Wohnung ist leer, aber es wurde von IA eingerichtet, um eine bessere Idee der erwarteten Lebensqualität zu haben

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