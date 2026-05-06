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Wohnquartier A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m

Jerusalem, Israel
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ID: 35631
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

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Wohnung 3 Zimmer, 71 m2, komplett renoviert – Das Hotel liegt in einer strategischen Lage zwischen King George und Bezall Straßen, am Treffpunkt von Rehavia und Nahlaot Nachbarschaft, und einen kurzen Spaziergang von Mahane Yehuda Markt. Terrasse von 9 m2, Soccah im 4. Stock mit Aufzug. Sehr helle Wohnung mit einer Elternsuite. Neue und ausgestattete Küche: fast alles ist integriert (einschließlich Kühlschrank), viele Schränke und 2 Waschbecken. Neue integrierte Wandschränke im Wohnzimmer, Schlafzimmer und Flur. Elektrische Rollläden und Panzertüren. Preis : 3480000 !

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