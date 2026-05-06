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Wohnquartier Prix en baisse

Jerusalem, Israel
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ID: 35586
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

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Ihr Fuß in Jerusalem! In einem neuen Gebäude, ein paar Resorts im Stadtzentrum, in einer ruhigen Straße in der Nähe von Transport und Geschäften. Die Wohnung verfügt über eine doppelte sonnige Lage (Ost und Süd), einen mamad (Safe Room). 6 m2 Keller und Klimaanlage. Volle Zugänglichkeit.

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Jerusalem, Israel
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