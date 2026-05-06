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Wohnquartier Superbe 3 pieces a cote de kikar dizengoff frishman et la mer avec parking

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35580
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Frug, 15

Über den Komplex

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ausschließlich zum Verkauf, In der lebendigsten Gegend des Stadtzentrums In der Nähe von Dizengoff Platz 1 Rue Frug, ein sehr gefragtes Gebäude Gut gepflegtes Gebäude mit Code und Schutz 5. Stock Wohnung von 84 m2, 3 Zimmer 1 Dusche und 2 Toiletten Nord-Süd-Belichtung Sehr hell Aufzug und Privatparkplatz Derzeit vermietet bis August 2027

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Tel-Aviv, Israel
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