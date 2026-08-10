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Wohnungen in Stuttgart, Deutschland

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5 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Stuttgart, Deutschland
Wohnung 2 zimmer
Stuttgart, Deutschland
Zimmer 2
Fläche 50 m²
Etagenzahl 7
Renoviertes 2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf 2. Stock Wohnung Gebäude in Stuttgart-Süd. Dieses a…
$408,801
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Wohnung 2 zimmer in Stuttgart, Deutschland
Wohnung 2 zimmer
Stuttgart, Deutschland
Zimmer 2
Fläche 45 m²
Etagenzahl 4
Die gepflegte 2-Zimmer-Wohnung befindet sich im ersten Stock Wohnung Gebäude, in einer ausge…
$373,227
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Wohnung 5 zimmer in Stuttgart, Deutschland
Wohnung 5 zimmer
Stuttgart, Deutschland
Zimmer 5
Fläche 110 m²
Etagenzahl 3
Dreistöckiges modernes Wohnungsgebäude in Stuttgart von 6 Wohnungen, von denen die meisten d…
$781,445
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Lauchweg, Deutschland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lauchweg, Deutschland
Schlafräume 3
Fläche 81 m²
Etagenzahl 2
3-Zimmer-Wohnung in einem neuen Haus mit Aufzug mit zentraler Lage in Stuttgart.Ausrüstung:-…
$650,670
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Wohnung 3 zimmer in Stuttgart, Deutschland
Wohnung 3 zimmer
Stuttgart, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 81 m²
Etagenzahl 2
3-Zimmer-Wohnung in einem neuen Haus mit Aufzug mit zentraler Lage in Stuttgart. Ausrüstung…
$604,515
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