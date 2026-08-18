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Wohnungen in Niedersachsen, Deutschland

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Hannover
6
13 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Region Hannover, Deutschland
Wohnung 2 zimmer
Region Hannover, Deutschland
Zimmer 2
Fläche 69 m²
Etagenzahl 3
Die Architektur des Projekts erfüllt hohe Standards, aber gleichzeitig bewusst zurückgehalte…
$524,851
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Condo 3 zimmer in Region Hannover, Deutschland
Condo 3 zimmer
Region Hannover, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 90 m²
Etagenzahl 4
Die vorgeschlagene 3-Zimmer-Wohnung befindet sich im 2. Stock eines Appartementhauses - ein …
$584,218
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Wohnung 2 zimmer in Kranenweide, Deutschland
Wohnung 2 zimmer
Kranenweide, Deutschland
Zimmer 2
Fläche 58 m²
Stockwerk 2
Beautiful apartment located right on Tierpark Hagenbeck.It is surrounded by greenery and nat…
$371,839
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Wohnung 3 zimmer in Mehle, Deutschland
Wohnung 3 zimmer
Mehle, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 108 m²
Das Haus wurde 1976 gebaut Das Anwesen ist gut gepflegt! Wohnfläche 108 m2 3 Zimmer 2 Bal…
$245,778
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Studio 1 Schlafzimmer in 6, Deutschland
Studio 1 Schlafzimmer
6, Deutschland
Schlafräume 1
Fläche 40 m²
Etagenzahl 5
1-Zimmer-Wohnung mit Terrasse im Zentrum von Hannover - Nordstadt.Klassische hochwertige Mat…
$354,383
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Leinhausenpark, Deutschland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Leinhausenpark, Deutschland
Schlafräume 2
Fläche 53 m²
Etagenzahl 4
Neue 2-Zimmer-Wohnung in einem attraktiven Viertel von Hannover - Wasserstadt Limmer. Modern…
$499,622
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 3 Schlafzimmer in Hupede, Deutschland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Hupede, Deutschland
Schlafräume 3
Fläche 90 m²
Etagenzahl 4
Die vorgeschlagene 3-Zimmer-Wohnung befindet sich im 2. Stock eines Appartementhauses - ein …
$582,001
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Studio 1 Schlafzimmer in 14, Deutschland
Studio 1 Schlafzimmer
14, Deutschland
Schlafräume 1
Fläche 36 m²
Etagenzahl 6
Dieses gepflegte 1-Zimmer-Kondominium befindet sich im Vorort von Hannover - Langenhagen, na…
$185,906
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Wohnung in Schöppenstedt, Deutschland
Wohnung
Schöppenstedt, Deutschland
Fläche 250 m²
Etagenzahl 3
3 Wohnungen zum Verkauf in einem Haus aus dem Jahr 1923. Das Objekt wurde im Jahr 2020 renov…
$171,950
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Studio 1 zimmer in Hannover, Deutschland
Studio 1 zimmer
Hannover, Deutschland
Zimmer 1
Fläche 36 m²
Etagenzahl 6
Dieses gepflegte 1-Zimmer-Kondominium befindet sich im Vorort von Hannover - Langenhagen, na…
$172,718
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Condo 2 zimmer in Hannover, Deutschland
Condo 2 zimmer
Hannover, Deutschland
Zimmer 2
Fläche 53 m²
Etagenzahl 4
Neue 2-Zimmer-Wohnung in einem attraktiven Viertel von Hannover - Wasserstadt Limmer. Modern…
$464,181
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Seelze, Deutschland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Seelze, Deutschland
Schlafräume 2
Fläche 69 m²
Etagenzahl 3
Die Architektur des Projekts erfüllt hohe Standards, aber gleichzeitig bewusst zurückgehalte…
$522,860
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Studio 1 zimmer in Hannover, Deutschland
Studio 1 zimmer
Hannover, Deutschland
Zimmer 1
Fläche 40 m²
Etagenzahl 5
1-Zimmer-Wohnung mit Terrasse im Zentrum von Hannover - Nordstadt. Klassische hochwertige Ma…
$329,245
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